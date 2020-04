67-Jähriger gestorben

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Zahl der Covid-19-Toten im Neckar-Odenwald-Kreis ist auf sechs gestiegen. Ein 67 Jahre alter Mann ist am Freitag an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das hat das Landratsamt am Samstagabend mitgeteilt. Der Mann war in einer Klinik außerhalb des Landkreises behandelt worden.

Die Zahl der Infizierten ist am Samstag um zwölf auf 146 gestiegen. Wie

