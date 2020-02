57-Jähriger wurde leicht verletzt

Neckargerach.Leicht verletzt wurde ein Fußgänger am Sonntagabend bei einem Unfall in der Neckargeracher Hauptstraße. Der 57-Jährige stand im Bereich der Seebachstraße auf dem Gehweg der Hauptstraße, als ein unbekanntes Fahrzeug von Guttenbach aus kommend zügig durch die Straße fuhr.

Die Person am Steuer des Wagens, bei dem es sich um einen silbernen Opel handeln könnte, streifte den Passanten mit ihrem Fahrzeug und fuhr ohne anzuhalten in Richtung Waldbrunn davon. Der 57-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020