48-jähriger Mann wird vermisst

Binau.Seit Freitagnachmittag wird aus dem Pflegeheim Schloß Binau der 48-jährige Holger S. vermisst. Gegen 13 Uhr verließ er laut Polizei das Pflegeheim mit seinem Fahrrad, um einzukaufen. In der Vergangenheit führte ihn dies nach Mosbach oder Obrigheim. Er wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Person wird wie folgt beschrieben: 1,77 Meter groß, Gewicht etwa 74 Kilogramm, trägt eine zu große und sehr schmutzige braune Jacke, weiße Sportschuhe und eine schwarze Baseballmütze. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthalt machen kann, sollte sich mit dem Polizeirevier in Mosbach unter Telefon 06261/8090 oder jeiner anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Ein Bild des Vermissten ist einsehbar unter: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-heilbronn-binau-vermisstenfahndung/.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.05.2020