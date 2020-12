40 neue Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Gesundheitsamt hat am Freitagnachmittag den 36. Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldet. Eine 79-jährige Frau starb in der Intensivstation am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Klinken. Die Behörde gab zudem 40 Neuinfektionen bekannt. Bei 22 Fällen waren die Infektionsketten geklärt. Die Gesamtzahl steigt auf 1592. Nicht mehr infektiös sind 1269 Personen. Die Inzidenz

...