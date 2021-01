38-Jährige mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Seckach.Nach einem Angriff auf eine 38-Jährige am Sonntag sucht die Kriminalpolizei Mosbach nun nach Zeugen. Die Frau ging nach Feierabend gegen 20.15 Uhr zu ihrem Auto, welches auf dem Parkplatz einer Pizzeria in der Bahnhofstraße in Seckach stand, und wollte nach Hause fahren.

Als sie losgefahren war, wurde ihr plötzlich von der Rückbank aus mit einem Messer gedroht. Ein bislang unbekannter Mann forderte sie zudem auf, ihn nach Buchen zu fahren. Die 38-Jährige fuhr daraufhin in Richtung Bödigheim, während der Mann ihr weiterhin das Messer an die Kehle hielt.

Kurz vor Bödigheim, aus Richtung Seckach kommend, verlangte der Unbekannte, dass die Frau den Wagen auf einen dunklen Feldweg lenkt. Die Frau fuhr jedoch weiter in Richtung Bödigheim, stoppte in der Gänsäckerstraße den Wagen und begann zu hupen, um auf sich aufmerksam zu machen. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin in Richtung Hauptstraße. Durch die Frau und einen Zeugen konnte der Täter als männlich, etwa 1,80 Meter groß, bekleidet mit weißer Jacke und schwarzer Maske beschrieben werden.

Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber auf den Täter werden gebeten, sich unter Telefon 06261/ 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach oder unter Telefon 06281/9040 bei der Polizei Buchen zu melden.



© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.01.2021