Neckar-Odenwald-Kreis.Das Gesundheitsamt hat am Freitag den 36. Corona-Todesfall im Neckar-Odenwald-Kreis bestätigt. Eine 79-jährige Frau starb in der Intensivstation am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Klinken.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020