351 bestätigte Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis.Der starke Anstieg der Covid-19-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis im Verlauf der vergangenen Woche hat sich am Wochenende abgeschwächt. Während das Landratsamt am Donnerstag 17 und am Freitag 15 neue bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus mitgeteilt hatte, waren es am Samstag fünf und am Sonntag zwei neue Fälle. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist damit auf 351

...