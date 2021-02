Krautheim.Rund 3500 Euro Sachschaden sind nach Angaben der Polizei das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag in Krautheim. Ein 65-Jähriger befuhr gegen 13 Uhr mit seinem Ford die Landesstraße von Krautheim kommend in Richtung Klepsau. Auf Höhe der Gustav-Meyer-Hütte wollte er auf den dortigen Parkplatz nach links abbiegen. Ein hinter dem Ford in gleiche Richtung fahrender 23-Jähriger übersah offensichtlich den vor ihm links Abbiegenden und streifte ihn beim Ausweichen am Kotflügel. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 3500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.02.2021