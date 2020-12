3,3 Millionen Euro fließen nach Limbach

Neckar-Odenwald-Kreis.„Neue pädagogische Konzepte, höhere Flexibilität in der Schülerbetreuung sowie Anforderungen durch Ganztagesbetrieb und Inklusion sorgen für einen hohen Mittelaufwand für Schulträger. Mit dem Schulbauförderprogramm werden 78 Baumaßnahmen an kommunalen Schulen mit einer Gesamtförderung von 100 Millionen Euro unterstützt. Zwei davon stehen auch im Neckar-Odenwald-Kreis“, freute sich der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL.

Stolze 3 338 000 Euro schießt das Land dem Erweiterungs- und Neubau der Gemeinschaftsschule am Schlossplatz in Limbach zu. Weitere 104 000 Euro unterstützen den Umbau der vom Landkreis getragenen Augusta-Bender-Schule in Mosbach.

„Bildung höchstes Gut“

„Das sind beträchtliche Summen, die verdeutlichen, dass Schulen im Ländlichen Raum dringend gebraucht werden und auch bei Förderungen des Landes bedacht werden. Dafür kämpfe ich seit Jahren und werde mich auch weiterhin für deren stetige Weiterentwicklung einsetzen. Bildung ist schließlich das höchste Gut, somit ist jeder Euro gut und nachhaltig investiert“, freut sich Hauk.

„Jeder Euro gut investiert“

Grundsätzlich sind die kommunalen Träger der öffentlichen Schulen für den Bau und die Unterhaltung ihrer Schulen zuständig. Das Land Baden-Württemberg bezuschusst im Rahmen der Schulbauförderung Baumaßnahmen von Kommunen, bei denen ein entsprechender Bedarf vorliegt. Grundsätzlich gilt bei der Landesförderung, dass die Schulträger einen Regelzuschuss in Höhe von 33 Prozent des als förderfähig anerkannten zuschussfähigen Bauaufwands erhalten.

