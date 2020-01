26-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Elztal.Schwere Verletzungen zog sich eine 26-jährige Frau bei einem Unfall am Donnerstag gegen 19.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Muckental und Rittersbach zu. Aus bislang ungeklärten Gründen kam die Frau mit ihrem Mini nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Obstbaum. Die 26-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Kleinwagen befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mini, an dem Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.01.2020