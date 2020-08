2500 Euro für Schlossfestspiele

Neckar-Odenwald-Kreis.Über eine Spende von 2500 Euro freuen sich die Schlossfestspiele Zwingenberg. Der Scheck kommt von der Bürgerstiftung Mosbach, die eigentlich, wie Frank Zundel bei der Übergabe im Foyer des Landratsamtes berichtete, am Sonntag mit einer Gruppe zu den Festspielen wollte.

Vorverkauf lief so gut wie noch nie

„Eigentlich“ – denn die Veranstaltungsreihe wurde wie so viele andere abgesagt. Das ist besonders bedauerlich, weil in diesem Jahr der Vorverkauf so gut lief wie noch nie, betonte der Vorsitzende des Festspielvereins, Landrat Dr. Achim Brötel. Aber eben nur bis zum 16. März. Die Absage habe man sich nicht leicht gemacht. Dennoch sei die Entscheidung richtig gewesen. Brötel sprach auch lieber von einer Verschiebung als von einer Absage: Das gesamte Programm werde ins nächste Jahr geschoben.

„Deshalb freuen wir uns besonders auf den 16. Juli 2021,“ denn da soll es dann losgehen. Trotzdem gebe es durch vertragliche Verpflichtungen aktuell viele Kosten, die dennoch anfallen – eine schwierige Situation für die Festspiele. Erfreulicherweise werde der Landkreis seinen Zuschuss geben, auch mit dem Land und den Sponsoren ist man im Gespräch. Und so freue man sich sehr über die Spende der Bürgerstiftung, dankte Landrat Brötel für die „tolle Idee“, der mehr solche folgen könnten. „Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das wissen wir“, bedauerte Frank Zundel. Doch auch der Bürgerstiftung gehe es nicht rosig. Schließlich fallen auch bei ihr die Veranstaltungen weg, mit denen sie normalerweise ihre Erträge erwirtschaftet. Dennoch wolle man ein Zeichen für die Festspiele setzen. „Sie sind unverzichtbar für die Region. Da wollen wir mit unseren bescheidenen Mitteln helfen. Und wir kommen nächstes Jahr bestimmt“, betonte Zundel.

