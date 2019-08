24 Jugendfeuerwehren erlebten ein spannendes Wochenende

Krumbach.Zum 42. Mal erlebten die Jugendfeuerwehren des Landkreises drei Tage voller Spiel, Spaß und Spannung im Kreisjugendfeuerwehrzeltager. Auf dem Trainingsplatz in Krumbach direkt neben dem Sportplatz und in unmittelbarer Nähe der Wanderbahn hatten mehr als 250 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Landkreis ihre Zelte am vergangenen Wochenende aufgeschlagen. Die Jugendfeuerwehr Zimmern durfte am Sonntag den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Bereits am Donnerstag reisten die ersten Jugendfeuerwehren zum Zeltaufbau an und lernten den Platz kennen. Nach der eigentlichen Anreise am Freitag und dem Einrichten der Zelte begrüßte Kreisjugendwartin Pamela Hollerbach die Teilnehmer aus den 24 Ortschaften im Neckar-Odenwald-Kreis. Bei Einbruch der Dunkelheit starteten die Jugendlichen zu einer Nachtwanderung.

Am Samstag startete nach dem Frühstück die traditionelle Erlebniswanderung rund um Krumbach mit verschiedenen Spielstationen: Wassertransport mit dem Schwamm, Tennisball-Hockey, Beanbag-Zielwerfen, Eierlaufen, Wassertransport auf dem Strahlrohr und Hufeisenwerfen. Nach dem Mittagessen ging es mit einer kalten Dusche aus dem Limbacher Tanklöschfahrzeug, aus Eimern und mit „ökologisch wertvollen Wasserbomben“ weiter. Den Abend läutete der Wortgottesdienst mit Pfarrer Werner Bier, am Keyboard begleitet von Justus Röderer, ein.

Hoher Stellenwert

Die große Zahl an Ehrengästen zeigte bei den anschließenden Ehrungen den hohen Stellenwert, den die Jugendfeuerwehren auch für die Politik einnehmen. Neben Landrat Dr. Achim Brötel waren die Bürgermeister Torsten Weber (Limbach), Christian Stuber (Neckarzimmern), die stellvertretende Bürgermeisterin Brigitte Scheuermann (Hardheim) und eine Vielzahl von Kreis-, Gemeinde- und Ortschaftsräten ebenso vertreten wie die gesamte Feuerwehrspitze mit Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Thomas Link und Michael Seyfried, und Limbachs Gesamtkommandant Karl Wendel sowie Markus Wildner als Vorsitzender des Kreisjugendrings. Sie alle werteten das hervorragend organisierte Kreisjugendfeuerwehrzeltlager mit der stattlichen Zahl an Teilnehmern als vollen Erfolg. Wildner betonte mit einem Präsent an Pamela Hollerbach lobend: „Im Neckar-Odenwald-Kreis scheint unser Nachwuchs gesichert“.

Mit dem Dank an alle, die zum Gelingen des Zeltlagers beigetragen hatten, leitete die Kreisjugendfeuerwehrwartin über zu den Ehrungen für langjährige engagierte Arbeit in der Jugendfeuerwehr. So erhielten die Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr in Bronze Tobias Zeller (Schweinberg) und Josua Fischer (Buchen). Mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Silber wurde Christian Druck (Limbach) gewürdigt. Für den Abend hatten sich die Jugendsprecher eine besondere Aktion ausgedacht: ein Oktoberfest mit Kostümbewertung und allerlei Spielen für die Jugendlichen. Bei Stockbrot für alle klang am Lagerfeuer der Abend aus.

Sieger gekürt

Der Sonntag gehörte der Lagerolympiade, bei der die Jugendlichen ihr Können unter Beweis stellten. Nach dem Zeltabbau und dem Aufräumen des Zeltplatzes dankte Kreisjugendwartin Pamela Hollerbach der Feuerwehr Limbach, stellvertretend Christian Druck, Lydia Ebermann und Andy Schmidt, und dem gesamten Küchenteam für die Ausrichtung des Zeltlagers und allen anderen Beteiligten am Gelingen des 42. Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers. Bei der Siegerehrung für alle Spiele im Laufe des Wochenendes erhielt die Jugendfeuerwehr Zimmern den Wanderpokal. Die Platzierungen in der Übersicht: 1. Zimmern, 2. Rittersbach, 3. Schweinberg, 4. Schloßau/Waldauerbach, 5. Hainstadt, 6. Buchen, 7. Hettingen, 8. Götzingen, 9. Bödigheim, 10. Altheim, 11. Hardheim, 12. Seckach, 13. Limbach, 14. Auerbach, 15. Erfeld, 16. Osterburken, 17. Schefflenz, 18. Eberstadt, 19. Schwarzach, 20. Walldürn, 21. Leibenstadt, 22. Höpfingen, 23. Reisenbach, 24. Neckarelz-Diedesheim.

