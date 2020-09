„2019 war ein wirtschaftliches Desaster“

Der Jahresabschluss 2019 der Neckar-Odenwald-Kliniken war Thema der Kreistagssitzung in Buchen. Mit knapp 14 Millionen Euro fiel das Ergebnis noch schlechter als erwartet aus.

Neckar-Odenwald-Kreis. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause steht der Rückblick auf das vergangene Jahr im Mittelpunkt. So war es auch bei der Sitzung des Kreistags am Montag in der Buchener Stadthalle. Klar, dass das schlechteste Ergebnis, dass die Neckar-Odenwald-Kliniken jemals vorgelegt haben, für besonderes Diskussionsbedarf sorgte.

Das Wirtschaftsjahr 2019 der Neckar-Odenwald-Kliniken schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von knapp 14 Millionen Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Verschlechterung um 6,9 Millionen Euro. Ein Minus von 6,2 Millionen Euro wurde allein im Krankenhaus Buchen erwirtschaftet – 1,3 Millionen Euro waren geplant. Nicht so weit geht die Schere in Mosbach auseinander, vier Millionen stehen einem Plan von 2,3 Millionen Euro gegenüber. Das Wohn- und Pflegezentrum in Hüffenhardt sorgte für ein Minus von 3,7 Millionen, geplant waren 639 000 Euro.

Der vom Aufsichtsrat der Kliniken in seiner Sitzung am 13. Dezember 2018 beschlossene Wirtschaftsplan für 2019 ist auf der Basis der Angaben der damaligen Geschäftsführung allerdings nur von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4 435 000 Euro ausgegangen. Im Haushaltsplan 2019 des Neckar-Odenwald-Kreises sind deshalb auch nur hierfür entsprechende Mittel bereitgestellt worden. Dieser Betrag ist den Kliniken zudem bereits als Abschlagszahlung auf den zu erwartenden Verlustausgleich 2019 gewährt worden, um die Liquidität zu sichern und Zinsaufwendungen für Fremdmittel zu sparen. Grundlage hierfür ist der Kreistagsbeschluss vom 18. September 2019.

Es verbleibt somit für 2019 ein für den Verlustausgleich an die Klinken zu leistender Restbetrag in Höhe von 9 563 969 Euro. Zur Abdeckung dieses deutlich höheren Fehlbetrags konnten jedoch beim Landkreis bereits im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen in Höhe von 7 520 013 Euro gebildet werden. Der dann immer noch verbleibende Restbetrag in Höhe von 2 043 956 Euro führt zu Mehraufwendungen beim Kreis, deren Deckung aber gewährleistet ist. Der im Kreishaushalt 2020 vorgesehene Verlustausgleich an die Neckar-Odenwald-Kliniken beträgt 11,5 Millionen Euro. Dabei sind auch Verluste im Zusammenhang mit dem Verkauf des Wohn-und Pflegezentrums Hüffenhardt berücksichtigt, die nun doch noch in den Jahresabschluss 2019 bei der Neckar-Odenwald-Kliniken mit eingeflossen sind.

„Das Jahr 2019 war für die Kliniken und damit automatisch für den Landkreis ein wirtschaftliches Desaster“, blickte Landrat Dr. Achim Brötel auf das vergangene Jahr. Die letzten Monate stimmten Brötel schon positiver. Bis einschließlich August liege man nach wie vor im Rahmen der Zielplanung für das Jahr 2020. „Dass wir momentan sogar etwas besser liegen als der interne Pan, ist sehr erfreulich, zumal die Rahmenbedingungen in Pandemiezeiten alles andere als leicht sind“, bemerkte der Landrat. Es scheine bei aller Vorsicht so zu sein, dass die Restrukturierungsmaßnahmen, aber auch die Veränderungen bei den internen Prozessen zu greifen beginnen. Zum Frohlocken bestehe aber trotzdem kein Grund. Die Defizite seien noch hoch und könnten auf Dauer so nicht geschultert werden. Außerdem laufe jetzt das Krankenhausentlastungsgesetz aus, das bisher im Rahmen der Pandemiebekämpfung Pauschalen für frei gehaltene Betten gewährt habe.

Abschlagszahlung

Das in der Kreistagssitzung am 29. Januar auf den Weg gebrachte Zukunftskonzept für die Neckar-Odenwald-Kliniken strebt einen Jahresverlust von maximal 7,7 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2020 an. Deshalb soll dieser Betrag den Kliniken jetzt auch als Abschlagszahlung auf den Verlustausgleich 2020 gewährt werden. Die endgültige Abrechnung des Jahres 2020 erfolgt dann wie üblich nach dem Vorliegen des tatsächlichen Jahresergebnisses im kommenden Jahr. Geschäftsführer Frank Hehn ging in der Sitzung näher auf die Zahlen ein. „In Bezug auf die weitere Zielgröße von 7,7 Millionen Euro zum 31. Dezember sind wir auch nach dem achten Monat auf Kurs“, fasste Hehn zusammen.

Rainer Houck, Obmann der CDU-Fraktion für die Kliniken, sprach von großen Herausforderungen, vor denen die Kliniken auch weiter stehen. „Wir müssen die Verantwortlichen in den Kliniken daher weiter auffordern und ermutigen, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und alle Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung weiter zielführend umzusetzen“, meinte Houck. Man sei noch lange nicht über den Berg und müsse weiter mit allen Kräften für den Erhalt der Neckar-Odenwald-Kliniken kämpfen.

„Die Zahlen des Jahres 2020 geben Hoffnung, dass der Erhalt in öffentlicher Hand zu finanzierbaren Bedingungen tatsächlich gelingen kann“, machte Volker Rohm für die Fraktion der Freien Wähler deutlich. Fest stehe, dass es ein nochmaliges Ergebnis wie 2019 nicht geben dürfe, denn die Reserven seien aufgezehrt, die Gemeinden, was deren finazielle Belastbarkeit betrrifft, am Ende.

Alle sind gefordert

„Doppelstrukturen sollen abgebaut, die Abläufe optimiert und die Dokumentation konsequent durchgeführt werden, so dass keine Erlöse mehr verloren gehen. Bisher scheinen die Mechanismen zu wirken“, hob Norbert Bienek, der für die SPD-Fraktion sprach, in Buchen hervor. Er ließ aber keinen Zweifel daran, dass nur wenn „wirklich alle“ mitwirken, das anvisierte Ziel zu erreichen sei und hatte dabei auch die Bürger im Blick, die die Kliniken auch aufsuchen müssen.

„Mein Wunsch ist der Erhalt der Neckar-Odenwald-Kliniken in kommunaler Trägerschaft und dafür kämpfe ich“, erklärte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Simone Heitz. Defizite in der Dokumentation und in der Kodierung seien nicht höhere Gewalt. Nicht Bund und Länder hätten sie zu verantworten, das hätten die Kliniken selbst in der Hand. Wenn diese ihre Prozesse nicht in Ordnung bringen und lästige Berichtspflichten nicht gründlich erfüllen, werde man im nächsten Jahr wieder über Privatisierung reden.

Achim Walter (FDP) erinnerte daran, dass in der Vergangenheit die Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken in den ersten drei Quartalen eines Jahres oft positiv bewertet worden sei. Jedoch habe sich dieses Bild im letzten Quartal und dem ersten Halbjahr des Folgejahres stets zum Negativen gewandelt. „Hoffen wir, dass dies diesmal nicht so ist“, meinte Walter.

Der Kreistag hatte letztendlich darüber zu entscheiden, welchen Auftrag ein Vertreter des Kreises in einer Gesellschafterversammlung der Neckar-Odenwald-Kliniken umzusetzen habe. Dass der Jahresabschluss 2019 in vorliegender Form festgestellt und genehmigt werden soll, wurde ebenso einstimmig beschlossen, wie die Billigung des Konzernabschlusses durch die Gesellschafterversammlung. Einstimmig sprach sich der Kreistag dafür aus, dass der Jahresfehlbetrag in Höhe von knapp 14 Millionen Euro durch den Landkreis ausgeglichen wird. Einstimmig erteilt wurde auch der Auftrag an den Kreisvertreter, dem Aufsichtsrat für das Jahr 2019 Entlastung zu erteilen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020