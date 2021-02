14-Jähriger nach Fahrradsturz schwer verletzt

Waldbrunn.Ein 14-Jähriger ist am Donnerstagmittag mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich hierbei schwer verletzt. Der Junge war mit seinem Rennrad gegen 15.30 Uhr auf der Schulstraße in Waldbrunn unterwegs und geriet hierbei vermutlich mit einem Fuß in die Speichen, so die Polizei. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 07.02.2021