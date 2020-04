Zwischen Widerstand und neuer Hoffnung

Dr. Heinrich Köhler erlebte als Augenzeuge das Kriegsende hautnah mit. In Mudau hatte er vor den Nazis Zuflucht gefunden und berichtete, wie 1945 die US-Soldaten einmarschierten.

Mudau. Dr. Heinrich Köhler musste in Karlsruhe vor den Nazis flüchten, wurde in Berlin ausgebombt und fand 1943 Zuflucht in Mudau. Als die Amerikaner an der Gemeindegrenze standen, bekam er die Erlebnisse rund um das Kriegsende hautnah mit. Doch warum wählte der ehemalige Badische Finanzminister, Staatspräsident, Reichsfinanzminister und spätere Präsident der Landesverwaltung und Stellvertretende Ministerpräsident von Württemberg-Baden gerade Mudau?

Ein naher Verwandter war hier Kaplan und der damalige Pfarrer Ackermann hielt seine schützende Hand über ihn, was schwer genug war. Hatte er sich doch mit der Gestapo wegen dem abendlichen Beten an der Mariensäule angelegt. So kam Köhler dem der Pfarrei gehörigen Café Link in der Langenelzer Straße unter, gegenüber dem obersten Nazi, dem Ortsgruppenleiter und ständiger Gast im Pfarrhaus.

Diszipliniertes Verdunkeln

Die Kriegsereignisse waren bislang in Mudau nicht spurlos vorübergegangen. Schon zuvor war zwischen Donebach und Mörschenhardt eine große Waldfläche zur Anlage eines Flugplatzes gerodet, aber nach dem Blitzkrieg gegen Frankreich wieder geräumt worden. 1942 mussten die Glocken wieder abgeliefert werden und 1943 wurden etwa 200 Frauen und Kinder aus Westfalen hierher evakuiert und viele Fliegergeschädigte aus Mannheim, Ludwigshafen und Frankfurt hatten bei ihren Mudauer Verwandten Unterkunft gesucht. Die Gefallenenmeldungen, die nunmehr nicht mehr der Pfarrer, sondern der Ortsgruppenleiter überbrachte, nahmen zu. Zudem war im Westflügel des Schulhauses eine Abteilung eines Forschungsinstitutes untergebracht. Oft wurde Mudau von Flugzeuggeschwadern überflogen und man wahrte strengste Disziplin im Verdunkeln. Heinrich Köhler schildert das Kriegsende und den Einmarsch der Amerikaner in seinem Augenzeugenbericht, aus dem wir Auszüge veröffentlichen:

„In den vergangenen Wochen wurden für angeblich zurückzuverlegende Lazarette das Parteihaus, das Schulgebäude und ein Wirtshaussaal vorgesehen. Plötzlich änderte sich das Bild. Vom Lazarett war keine Rede mehr. Dagegen humpelten und schleppten sich immer mehr deutsche Soldaten zum Teil in bejammernswertem Zustand auf der Landstraße dahin. Da saßen sie nun an den Rändern der Landstraßen, diese armen Kriegsopfer, die ,Ehrenbürger der Nation’, und kamen nicht mehr weiter vor Hunger und Erschöpfung.

Besonders mit Entrüstung sei es festgestellt: ,Parteigenossen’ benahmen sich dabei schmachvoll, während andere sich in vorbildlicher Gastfreundschaft betätigten. Seit Palmsonntag, 25. März, kamen nun zu den Kriegsopfern die Angehörigen der aufgelösten Etappenstationen der Organisation Todt, des männlichen und weiblichen Arbeitsdienstes, die, teilweise unter Mitführung geschminkter Französinnen, die Straßen noch mehr füllten.

Dazu kamen ganze Trupps meist vagabundierender Soldaten, Massen armer Flüchtlinge, Menschen aus allen sozialen Klassen, hohläugig und beschmutzt vom Straßendreck und hungrig, hungrig über allen Maßen. Immer zahlreicher zeigten sich die meist in zerlumpter Kleidung und in körperlich heruntergekommenen Zustand daherkommenden Fremdarbeiter, in der Hauptsache Russen, aber auch viele Franzosen, Belgier, Polen und andere. Wahrlich ein Bild des Jammers.

15-minütiges Bombardement

So zog der Dienstagmorgen, 27. März, herauf. Lange Kolonnen mit müden Pferden bespannter militärischer Abteilungen, hoch im Gepäck aller Art beladen, füllten die Straßen des Orts und sperrten den Weg. Am Himmel aber kreuzten feindliche Flieger französischer Nationalität – wenn das nur gut geht. Meine Frau war zur Kirche gegangen, dann etwa zehn Minuten vor 8 Uhr ein Krachen und dann noch mal eins. Drüben in Richtung Schulhaus steigen dicke Rauchwolken auf. Weitere Einschläge folgten Schlag auf Schlag. Ich gehe in den Keller. Auf der gegenüberliegenden Wiese fallen zahlreiche Brandbomben. Eine Sprengbombe explodiert inmitten des Lichterkreises, vom Ort her krachen weitere Einschläge. Nach einer Viertelstunde plötzlich Ruhe. Der Angriff war zu Ende. Was war geschehen?

Die gefürchteten Jagdbomber – vermutlich drei bis fünf an der Zahl – hatten angelockt durch die dichten Bewegungen auf den Straßen des Ortes einen Angriff durchgeführt. Das Schulhaus erhielt mehrere Volltreffer und brannte nieder. Das große Gasthaus ,Zur Rose’ und andere Gebäude um die Kirche herum gerieten ebenfalls durch Brandbomben in Flammen. In die Kirche fiel durch ein hohes Fenster eine Brandbombe und brannte ein Loch in den Boden. Unter den Kirchenbesuchern entstand eine Panik. Es kam niemand zu Schaden.

Schweren Schaden gab‘s im ärmeren Viertel des Dorfes, dem sogenannten ,Bembel’, wo mehrere Häuser und Scheunen niederbrannten. Am härtesten getroffen wurde das Haus des Sägewerksbesitzers Fritz Link, wo eine schwere Brandbombe in den Keller fiel. Von den dorthin geflüchteten Bewohnern starben durch die Brandverletzungen in den nächsten Tagen fünf: Mit zwei Kindern, die im brennenden Schulhaus umkamen, hatte der kurze Angriff sieben Todesopfer gefordert.

Wüste Zechereien der SS

Die Panik der Bevölkerung war unbeschreiblich groß. Die Bilder auf den Straßen werden immer trostloser. Immer mehr unbewaffnete Soldaten tauchen auf. Die Diebstähle mehren sich. Am Donnerstag ging‘s ganz toll zu. Im benachbarten Ernsttal hatte die SS seit Monaten ein gewaltiges Lager von Lebensmitteln aller Art und, als Attraktion, Hunderttausende von feinster französischer Liköre und Cognacs angesammelt, das in der Vergangenheit die Unterlage wüstester Zechereien der SS in der ganzen Umgebung war.

Jetzt begannen die durchziehenden Soldaten, die Lager zu plündern. Unzählige Kisten der wertvollen Getränke wurden auf hochbeladenen Wagen abtransportiert. Durchziehende Soldaten betranken sich sinnlos und wankten so durch die Gegend. Gegen Abend treffen deutsche Abteilungen mit Geschützen hier ein, die meist ihrer Kriegsmüdigkeit Ausdruck geben. Ich bin über die Entwicklung aufs Tiefste erschüttert und höre die Reden schweigend an. Armes Vaterland!

Flak-Geschütz nebenan

Karfreitag, 30. März 1945: Die Nacht verläuft ruhig. Am Waldrand sind deutsche Geschütze aufgebaut. Auch am Bahnhof, 50 Schritte von unserer Pension entfernt, wird ein Flak-Geschütz aufgestellt. Wie ein Soldat uns erklärt, sei der Feind im Anrücken von Scheidental und Schloßau.

Einblendung der Kampfhandlungen in Schloßau nach Bruno Trunk auszugsweise: Am Karfreitag rückten die Amerikaner von der Seitzenbuche (Kailbach) herkommend, auch auf Ernsttal vor. Die Wehrmacht hatte kurz vor Ernsttal eine Straßensperre eingerichtet. Hier lagen circa zehn bis zwölf deutsche Soldaten mit Gewehren und Panzerfäusten. Die meisten waren angetrunken. Alle wurden von den Gewehrsalven der Amerikaner tödlich getroffen. Mit dem von Pferden gezogenen Leiterwagen wurden die zehn gefallenen deutschen Soldaten am Ostermontag zum Schloßauer Friedhof gefahren und dort beerdigt, ebenso die in Schloßau Gefallenen.

Von der Seitzenbuche herkommend, in der Nähe der ,Schneidershecke’, hatte die Wehrmacht ebenfalls eine Straßensperre errichtet. Zwischen 8 und 10 Uhr räumten die Amerikaner die Bäume beiseite und rückten mit ihren Panzern dem Ort immer näher. Furcht und das Erschrecken waren unbeschreiblich groß, zumal sich die deutschen Verteidiger am Ortsausgang Richtung Kailbach verschanzt hatten. Nachdem sie aus den Geschützen einige Schüsse abgegeben hatten, sprengten sie diese und flohen zu Fuß. Die Amerikaner schossen zunächst vom Waldrand auf die Häuser und auf die Soldaten. Es entbrannte ein harter Häuserkampf. Die Amerikaner feuerten mit schweren Panzergranaten in die Häuser.

Junge Opfer

Sofort gingen einige Häuser und Scheunen in Flammen auf, auch Vieh kam zu schaden. Unter ständigen schwerem Panzer- und Maschinengewehrfeuer rückten sie vor und besetzen den Ort. Die deutsche Wehrmacht setzte sich weiter in Richtung Mudau und Rumpfen ab. Als Bilanz für Schloßau waren zerstörte und zum Teil schwerbeschädigte Häuser, Scheunen und Ställe zu vermelden, dazu zwei deutsche Gefallene. Nur zwei der zwölf Gefallenen waren älter als 20 Jahre, fünf von ihnen waren erst siebzehn. Auch in Reisenbach und Scheidental waren Schäden an Gebäuden und Vieh zu vermelden.

Die telefonische Verbindung zum Pfarrer ergab, dass die Peilstation dort bereits gestern abgerückt und die ganze Stellung gesprengt sei. Der Feind sei in der Nähe. Wir entschließen uns zum Schutz für den gewölbten Keller im Pfarrhaus. Um halb 11 Uhr sagte der Pfarrer von Schloßau telefonisch, der Feind nähere sich jetzt dem Ort, er selbst gehe nun in den Keller. Da jeder Widerstand angesichts der Überlegenheit der Feinde erfolglos gewesen wäre, hatte die Bevölkerung von Mudau ihn abgelehnt, aber durch die Unnachgiebigkeit der Parteileitung kam es dann doch zur Verteidigung. Die Kämpfenden kamen immer näher gegen Mudau. Artillerie- und Maschinengewehrfeuer verstärkten sich ständig. Im engen, mit Menschen gefüllten Pfarrkeller gab der Pfarrherr die Generalabsolution. Unter Rosenkranzgebet und dem Absingen von Marienliedern verlief die Zeit, während der Geschoßlärm immer stärker anwuchs. Dann, um 12.10 Uhr, verstummte plötzlich aller Lärm. Ich ging aus dem Keller und beobachtete die deutschen Pakgeschütze, die sich durch die Ortsstraße nach rückwärts bewegten. Alsbald begab ich mich zu ihnen und fragte die Soldaten, was das zu bedeuten habe, bekam aber keine Antwort.

Dann erklärte mir ein Mann im Führerauto, das Gefecht stehe jetzt. Ich: ,Ja, ist der Amerikaner schon durch Schloßau?’ Er: ,Wahrscheinlich. Wir führen ein hinhaltendes Gefecht und ziehen uns jetzt auf eine andere Stellung zurück.’ Der Feind rücke bei Oberscheidental und Donebach weiter vor. Im selben Augenblick krepierte neben mir eine Granate. Schnell sprang ich in das nahe gelegene ,Hotel Engel’, das Parteihaus der Nazis, und ging in den Keller. Auch hier saßen viel verängstigte Menschen dicht gedrängt nebeneinander. Jetzt begann ein Artilleriebombardement, das in unserer nächsten Nähe den Kirchturm schwerbeschädigte sowie die letzte aus dem 17. Jahrhundert stammende Glocke zerstörte (vermutlich von der Wehrmacht).

Weitere Einschläge trafen die Apotheke und weitere Häuser. Viele Granaten deckten die deutschen Geschützstellungen zu. Am Bahnhof sprengten die Deutschen ihr Geschütz und flohen Richtung Langenelz. Von den Waldrändern feuerten sie zunächst zurück, immer noch verfolgt vom Feuer der amerikanischen Panzergeschütze. Ein Glück, dass das Gefecht ohne Fliegerunterstützung geführt wurde! Da, einige Augenblicke Ruhe, und dann ein Brausen wie von vielen feindlichen Flugzeugmotoren. Vorsichtig bewegte ich mich aus dem Keller und streckte den Kopf zum Haustor hinaus. Da – es war genau 13.25 Uhr nachmittags – kam das erste amerikanische Panzerungetüm vor mir in Sicht.

Aus den Fenstern der Ruinen des gegenüberliegenden Gasthauses ,Zur Rose’ wird ein weißes Tuch schnell herausgehängt, andere folgen. Die Straßen sind im Nu mit Menschen besetzt, die mit weißen Tüchern winken.

Ich entdecke zufällig ein Wäschestück, ein weißes Handtuch, in meiner Manteltasche. Auf der anderen Seite der Straße gegenüber dem Rathaus sehe ich in der ersten Reihe meinen Bekannten aus Leibeskräften mit einem weißen Tuch winken.

,Wie geht es der Tante?’, schreie ich hinüber. ,Gut, sie ist im Keller’, tönt‘s herüber. Ich bin befreit von dem Alpdruck um meine Frau und lasse nun das Ereignis vor mir auf mich wirken. Glücklicherweise gab es keine Personenschäden. Nur eine evakuierte Frau erhielt einen Bauchschuss.“

