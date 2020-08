Zertifizierungen für alle fünf Standorte

Mudau.Wie wichtig der Aurora-Firmengruppe mit Sitz in Mudau ein hoher Standard an Umwelt- und Energie-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement sind, legten in einem Pressegespräch Geschäftsführer Alexander Grund, Produktionsleiter Alexander Gimber, Marketingleiter Michael Wirth und Michael Speckert, Nachhaltigkeits- und Umweltmanager, im Rahmen der Urkundenübergabe zu den entsprechenden Zertifizierungen dar.

Bereits 1996 erhielt die Firmenzentrale Mudau die Umwelt-Zertifizierung ISO 14001 und die Qualitäts-Zertifizierung nach ISO 9001. Beide wurden kontinuierlich weiterentwickelt. Doch seit Juli 2020 könne man stolz sein auf die Ausweitung dieser Zertifizierung auf alle fünf Aurora-Tochter-Niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, Nordamerika und der Türkei mit rund 450 Mitarbeitern, 300 davon allein in Mudau.

Verantwortung übernehmen

Energieeffizienz und Umweltschutz sieht man als Verantwortung gegenüber der Menschheit und der nachfolgenden Generationen. Schon aus diesem Grund entwickle die Firma Aurora auch weiterhin umweltschonende Lösungen für den thermischen Komfort in Bus, Bahn und mobilen Maschinen.

Doch man gebe sich nicht mit dem aktuellen Stand der Entwicklung zufrieden, sondern werde auch weiter die Einflüsse und Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt analysieren und Schritt für Schritt ausbauen. „Alle Mitarbeiter werden gezielt geschult, um deren Umweltbewusstsein weiter zu fördern“, so Michael Speckert.

Bisher wurden hauptsächlich folgende Punkte mit aktuellen Erfolgen umgesetzt: Durch die teilweise Umstellung auf Mehrwegverpackungen werden in der Versandabteilung monatlich über 80 Paletten und Papiercontainer gespart, Biomüll wird von einem speziellen Unternehmen zur Kompostierung abgeholt.

Seit 2019 können die firmeninternen Kaffeeautomaten nur noch mit Tassen genutzt werden, was monatlich über 2500 Einwegbecher spart. Durch die Anschaffung von Trinkwasserspendern werden jährlich über 850 Getränkekisten mit Kunststoffflaschen eingespart. Noch nicht abgeschlossen ist die (fast) vollständige Umstellung auf papierlose Arbeitsprozesse. Doch schon jetzt werden pro Quartal 50 000 Blatt Druckpapier eingespart.

Als Ziel des firmeneigenen Energiemanagements nannten die Verantwortlichen die Verbesserung der energiebezogenen Leistung, die Erhöhung der Energieeffizienz und die Optimierung der Energienutzung. „Der verantwortungsvolle Umgang mit Energie ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Handelns im Rahmen unserer Gebäudetechnik und der Erweiterung von Büro- und Produktionsflächen“.

So konnten durch die Einführung von dezentralen Durchlauferhitzern und der Neuverlegung von isolierten Warmwasserleitungen bereits im ersten Jahr 10 000 Liter Heizöl eingespart werden. Weiter müssen die Wärmetauscher durch die Einführung von Differenzdruck-Prüfgeräten nicht mehr im Wasserbad auf Dichtigkeit geprüft werden, was monatlich etwa 4000 Liter Abwasser spart. Durch die Einführung von innovativen LED-Leuchtmitteln an den Arbeitsplätzen ergibt sich eine tägliche Einsparung von über 1400 Watt. In der Kantine wurden die Aluschalen durch Porzellan-Tabletts ausgetauscht und als „Bonbon“ für die Azubis ein E-Smart angeschafft.

Bezüglich der Nachhaltigkeit richtet sich die Aurora-Gruppe nach den hoch angesetzten Standards in den Grundlagen der Nachhaltigkeit bei Indus mit dem Fokus auf „Kaufen, halten und entwickeln“ mit einem nachhaltigen Zielbild, bei dem Gewinne wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig erzielt werden. Als wichtigen internen Grundsatz bedeutet das, dass die Mitarbeiter der Indus-Gruppe, zu der sich auch Aurora zählt, mit ihrem Know-how und ihrem Einsatz das Fundament des nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgs bilden. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.08.2020