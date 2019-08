Zentrale Funktion für die Allgemeinheit

Donebach.„Wir genießen unsere Jubiläumsfeier in diesem kleinen Rahmen“, so Vorsitzender Norbert Schnetz am Sportfestsonntag des FC Donebach (FCD). Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Trachtenkapelle Mudau unter der Leitung von Ralph Müller. Der Vorsitzende, Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Ortsvorsteher Herbert Scharmann und Ur-Donebacher Norbert Hefner sowie Pokalspielleiter Dieter Dietrich und Kreisjugendleiterin Patricia Jakob vom Badischen Fußballverband blickten auf das Gründungsjahr des Vereins im Jahr 1949 zurück.

„Konnte es kaum erwarten“

Nach der Gründung am 8. Juni hatte der Gründungsvorsitzende Berthold Brenneis bei der Gemeinde einen Antrag auf Bereitstellung eines Sportplatzes gestellt, und die damals sportbegeisterte Jugend fieberte der Gründung einer Fußballmannschaft entgegen. „Ich konnte es als damals zehnjähriger Knirps nicht erwarten, die ersten Kickschuhe zu bekommen“, so Norbert Hefner. Inzwischen, erklärte Schnetz weiter, könne man sich als Verein über viele lobende Worte freuen.

Man werde auch den gesellschaftspolitischen Aufgaben im Ort mehr als gerecht, wie Landrat Dr. Achim Brötel einmal bestätigt hatte. „In kleinen Ortschaften übernehmen Vereine wie der FCD zentrale Funktionen für die Allgemeinheit. Wenn dieser Verein dann auch noch sportliche Erfolge feiern kann, dann ist das zu Recht ein Stück Heimat.“ Rippberger würdigte neben dem Zusammenhalt der Mitglieder deren Leistung im sportlichen Bereich und ihr Bestreben, die vereinseigene Infrastruktur in Schuss zu halten. Denn Donebach wäre ohne das multifunktionale Sportheim des Vereins, das gerade in Eigenregie grundsaniert werde, „ein gutes Stück ärmer“.

Ortsvorsteher Scharmann lobte das, was der FC in den vergangenen 70 Jahren alles geleistet hat, und erinnerte an dessen Funktion als Integrationsprojekt für die vielen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg.

Ehrungen

Im Auftrag des Fußball-Kreisvorsitzenden Klaus Zimmermann und im Namen des Badischen Fußballverbandes ehrten Dieter Dietrich und Patricia Jakob drei verdiente Mitglieder. Mit der Verbandsehrennadel in Gold wurde für seine 30-jährige Tätigkeit als Platzkassier Erich Hört ausgezeichnet. Die Verbandsehrennadel in Bronze für zehn Jahre im Amt des Schatzmeisters erhielt Benno Hoffmann. Die Spielerehrennadel in Bronze für mehr als zehnjährige aktive Fußballzeit bei den Senioren wurde Jonathan Halli verliehen.

790 Jahre Vereinstreue

Norbert Schnetz und seinem Stellvertreter Kurt Schölch oblag es, mit Urkunden und dazugehörigen Ehrennadeln 790 Jahre Vereinstreue zu würdigen, darunter als letztes noch lebendes Gründungsmitglied den aus Sandhausen extra angereisten Alfons Halli und für 70-jährige Vereinszugehörigkeit Erich Rögner. Seit einem halben Jahrhundert sind Klaus Blumenschein, Klaus Schäfer, Erich Schnetz, Werner Sennert und Clemens Wörner dem FCD treu verbunden und seit 40 Jahren Werner Brenneis, Klemens Friedel, Manfred Schölch und Martin Thoma. Die Goldene Vereinsnadel für 30 Jahre als förderndes Mitglied erhielten Christian Hört, Johannes Schnetz und Christian Stromitzky. Mit der Silbernen Vereinsnadel für 20 Jahre förderndes beziehungsweise zehn Jahr aktives Mitglied wurden Dominik Allgeier, Robin Müller, Nico Blumenschein und Nicky Werner ausgezeichnet und mit der Bronzenen Vereinsnadel für zehn Jahre förderndes oder fünf Jahre aktives Mitglied wurden Jens Dingeldein, Dieter Heise, Fridolin Sennert und Monika Taranto belohnt. Im weiteren Verlauf wurde das Sportfest mit vielen Spielen fortgesetzt. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019