Wolf lief bei Mudau vor die Kamera

Ein Jäger machte am 13. August auf der Gemarkung Mudau mit seiner Wildtierkamera eine Aufnahme von einem Wolf. Nachdem auch in Limbach Ende Juni ein Wolf fotografiert worden war, liegt der Gedanke nahe, dass das Tier schon länger in der Region unterwegs ist. Das Symbolbild zeigt die Aufnahme einer Wildkamera in Thüringen.

© Tom Wetzling /dpa