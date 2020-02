Mudau.Die Badische Landesbühne zeigt am Sonntag, 22. März, um 19.30 Uhr in der Odenwaldhalle „Welt am Draht“ von Rainer Werner Fassbinder und Fritz Müller-Scherz. Zuvor gibt es um 19 Uhr eine Einführung in die Produktion. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Mudau, Telefon 06284/7834, E-Mail: angelika.blatz@mudau.de, und an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020