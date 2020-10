Weitere acht Verstärkerbusse kommen

Mudau.Auf dem großen Programm, das der Kreistagsausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr bei seiner Sitzung in der vergangenen Woche in der Odenwaldhalle in Mudau in zu bewältigen hatte, stand auch das Thema Nahverkehr.

Das Gremium erhielt umfassende Informationen, wie sich die Corona-Pandemie auf den öffentlichen Nahverkehr sowie die Schülerbeförderung auswirkt.

Landrat Dr. Achim Brötel verwies dabei darauf, dass die Verkehrsunternehmen seit März unter erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten litten.

Doch man habe diese nicht alleingelassen: „Um die bestehenden Strukturen zu sichern, haben sich die Aufgabenträger bereit erklärt, die monatlichen Ausgleichsmittel trotz der deutlich reduzierten Fahrleistung weiterhin zu zahlen“, betonte Brötel.

334 000 Euro Ausgleich gezahlt

Bei den weggebrochenen Einnahmen aus Fahrscheinverkäufen sei der Kreis ebenso in Vorleistung gegangen und habe von März bis einschließlich Juli rund 334 000 Euro an Mindereinnahmenausgleich an die Verkehrsunternehmen gezahlt. Mittlerweile habe der Bund dafür Schutzschirmmittel zur Verfügung gestellt.

Auch beim zuletzt stark diskutierten Thema Schülerbeförderung informierte die Verwaltung die Kreisräte. Grundsätzlich gelte im Nahverkehr weiterhin keine Abstandsregel. Vorgeschrieben sei stattdessen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Man habe aber, so Landrat Brötel, das kurzfristig aufgelegte Förderprogramm des Landes für Verstärkerfahrten im Schülerverkehr genutzt und inzwischen 23 Fahrten eingesetzt. Nach den Herbstferien kämen acht weitere dazu.

„Echter Kraftakt“

„Das war ein echter Kraftakt. Es ist nämlich relativ einfach, mit dem Finger auf einen vollen Schulbus zu zeigen und zu fordern, dass da umgehend mehr Busse eingesetzt werden müssten. Sehr viel schwieriger ist es dann allerdings, tatsächlich verfügbare Busse und vor allem Fahrer zu finden, die exakt zu diesen Zeiten, um die es hier geht, einsatzbereit sind“, sagte Brötel, der dem Land für die Förderung dankte.

Denn die entstehenden Kosten seien aus Landkreismitteln allein nicht zu stemmen. Letztendlich müsse es nun darum gehen, dass die Schüler die Verstärker annehmen. „Leider scheint der Mensch auch in diesem Bereich ein Gewohnheitstier zu sein. Nicht selten sind die normalen Busse nämlich nach wie vor voll, während die Verstärkerbusse Platz zum Liegen bieten.“

Dies werde sich sicherlich in den nächsten Wochen noch einpendeln, zeigte sich Landrat Dr. Brötel zuversichtlich.

Regiobus mit Folgewirkungen

In einem weiteren Punkt verwies der Landrat darauf, dass der neue Regiobus von Buchen nach Tauberbischofsheim positive Folgewirkungen habe.

Daraus sei jetzt die Idee erwachsen, die Verbindungen zwischen Hardheim und Miltenberg mit fünf zusätzlichen Fahrtenpaaren zu verbessern.

Die Ausschussmitglieder begrüßten die Planungen zur Erweiterung der Buslinie 82 und beauftragten die Verwaltung, die entsprechenden Vereinbarungen für einen Probebetrieb mit einer Dauer von bis zu drei Jahren abzuschließen. Dafür fallen Kosten in Höhe von rund 42 000 Euro pro Jahr an.

Ebenso erhielt der Ausschuss eine Information zum aktuellen Stand des Untersuchungsverfahrens bezüglich der Krebsbachtalbahn zwischen Neckarbischofsheim und Hüffenhardt. Ebenso informierte der Landrat, dass man sich entschlossen habe, die Entlastung der Eltern von Schülern mit MAXX-Tickets, wo man auf den Geldeinzug für Juli und August verzichtet hatte, nun auch auf Schüler auszuweiten, die mit normalen Fahrscheinen der Deutschen Bahn zur Schule fahren.

Besonders Walldürner betroffen

Das betreffe insbesondere Schüler aus Walldürn, die in Amorbach zur Schule gehen. Diese nachträgliche Entlastung könne man aus Schutzschirmmitteln des Landes bestreiten.

