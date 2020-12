Weihnachtsbrunnen in Mudau aufgebaut

Mudau.Wieder einmal hat sich ein treues Team um die Siedlerfreunde Walter und Rudolf Thier, Heini und Traudel Kairies, Karlheinz Schacht und Karl-Josef Müssig in stundenlanger ehrenamtlicher Arbeit getroffen, um in der Mudauer Hauptstraße beim Alten Rathaus den Weihnachtsbrunnen aufzubauen. Dem vorausgegangen war der Zusammenbau der Krone in der Halle von Holzbau Fischer durch Reinhard Köhler, Heini und Traudel Kairies, Inge Moldaschl, Hildegard Henrich, Markus Hohn, Karl-Heinz Schacht und Walter Thier. Eingelagert waren die Einzelteile dankenswerterweise bei Familie Kairies, die die Teile nicht nur zur Halle transportiert hatte, sondern auch für die Aufbauorganisation verantwortlich zeichnete. Thorsten Fischer stellte für den Aufbau vor Ort Kran und Manpower zur Verfügung. Der Mudauer Bauhof sorgte für das Verlegen der notwendigen Stromversorgung. Wie in den vergangenen Jahren setzt dieser Weihnachtsbrunnen der Hauptstraße ein Glanzlicht auf. Bild: Liane Merkle

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.12.2020