Villa Schulz soll die gesamte Region bereichern

Mudau.In der Mudauer Odenwaldhalle trafen sich die Mitglieder des Gemeinderates am Mittwochabend zusammen mit Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger zu einer gemeinsamen Sitzung. Hierbei ging es in der Tagesordnung unter anderem um eine dringend notwendige Investition im Mudauer Klärwerk. Zum Angebotspreis von 23 519 Euro vergab das Gremium Lieferung und Montage eines Vorführ-Sandklassierers an die Firma Kuhn aus Höpfingen.

Vorbeugende Maßnahme

Wie Katharina Fertig vom Sachgebiet Bauwesen erläuterte, hatte die bisherige aus dem Jahr 1989 stammende Anlage die Aufgabe, als Zwischenreiniger die Schwimmstoffe sowie hauptsächlich Sandbestandteile aus dem eingeleiteten Schmutzwasser zu entfernen und in eine so genannte Absetzwanne einzuleiten. Und genau diese Wanne muss nun ersetzt werden, da deren Wandstärke stark abgenutzt ist und auch nicht mehr geschweißt werden kann. So will man einer erneuten Störung vorbeugen und einen möglichen Totalausfall vermeiden. Die gesamte Baumaßnahme soll noch im laufenden Haushaltsjahr abgewickelt werden.

Mehrere Funktionen

Dr. Lars Bühring und Hannes Wolf vom Vorstand der „Joachim und Susanne Schulz Stiftung“ berichteten von den aktuellen Projekten der Stiftung. Nachdem zunächst die lokalen Bedürfnisse von Schulen und Vereinen sowie die Förderung der MINT-Wissenschaften im Vordergrund standen, ist der aktuelle Fokus auf die renovierungsbedürftige Villa Schulz gerichtet. Das sehr große Anwesen in Amorbach war eine Herausforderung für die Stiftung. Inzwischen haben sich drei Säulen der Nutzung herauskristallisiert. Neben Büros für die Stiftungsangestellten, Verwaltung und Veranstaltungen, soll die Villa auch für Bürger, Vereine, Unternehmen und Bildungseinrichtungen genutzt werden können sowie als Schülerforschungszentrum im ehemaligen Kutscherhaus mit Matratzenlager zum Übernachten. Das Ambiente der Villa lässt vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten zu. Man will aus der Villa kein Schloss für die Stiftung schaffen, sondern eine Bereicherung für die Region Amorbach/Mudau. Ansprechpartnerin für die Organisation von Veranstaltungen und für das Sammeln von Ideen ist ab sofort Frau Kaysan. Als erste Ausstellung soll „Menschenwelt“ im kommenden März dort eröffnet werden. Wenn möglich sollen auch das zehnjährige Bestehen der Stiftung gefeiert, ein Sommerferienprogramm durchgeführt und im Herbst ein Bildungskonzert für Kinder angeboten werden. Ab Mai soll das „Bürgerhaus“ mit Leben gefüllt werden. Hannes Wolf appellierte an das Gremium: „Füllen Sie mit uns Schritt für Schritt die Villa Schulz mit Leben.“

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschäftigte sich das Gremium unter Vorsitz von Bürgermeisterstellvertreter Christian Hört mit der Weiterführung des in Insolvenz geratenen Mudauer Golfplatzes durch die Golfplatz Mudau und Freizeitanlagen GmbH, vertreten durch Joachim und Florian Prutzer. Wie der neue Geschäftsführer in einer bereits stattgefundenen öffentlichen Vorstellung mitteilte, sei geplant, die eigentlichen Golfspielflächen so zu ertüchtigen und umzubauen, dass sie den heutigen Ansprüchen wieder genügen.

Viele Pläne für die Golfanlage

Weiter sollen im Bereich der Anlage Angebote geschaffen werden, die die Attraktivität der gesamten Golfanlage erhöhen und so auch breitere Bevölkerungsschichten ansprechen. Angedacht sind unter anderem Wohnmobilstellplätze, ein Kinderpark und Fußballgolf. Einige der geplanten Maßnahmen bedürfen nach Aussage der stellvertretenden Hauptamtsleiterin Bianca Groß aber einer Baugenehmigung, da der Golfplatz als Sondergebiet für Golfsport ausgewiesen ist und gleichzeitig eine landwirtschaftliche Nutzung zulässt. Für die Flächen, die für eine Freizeitnutzung vorgesehen sind, sowie für die Sondergebietsflächen, die erweitert werden sollen (Clubhaus mit Gastronomie, Carthalle und Greenkeeperhalle), wurde nun eine Aufstellung der Bebauungsplanänderung beschlossen – abgetrennt von den angedachten großen Teichen, für die es noch detaillierten Planungsbedarf gibt. Gleichzeitig wurde das Ingenieur-Büro für Kommunalplanung für die städtebaulichen Planungsleistungen und das Büro für Umweltplanung Walter Simon für die artenschutzrechtlichen und grünordnerischen Planungsleistungen beauftragt. Die Kosten trägt der Investor.

Hundesteuer erhöht

In der Gemeinde müssen ab dem 1. Januar Hundebesitzer für ihre Lieblinge tiefer in die Tasche greifen. Demnach wird laut der Kämmerin Marianne Neubauer der Steuersatz für den ersten Hund von 72 Euro auf 84 Euro pro Jahr erhöht. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz abweichend 1400 Euro pro Jahr.

Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf jährlich 168 Euro, für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf jährlich 800 Euro. Steuerfreie Hunde sowie Hunde in einem Zwinger sind ausgenommen. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020