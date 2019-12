Viele Projekte für „seinen“ Ort durchgesetzt

Schloßau.„Ortsvorsteher ade, scheiden tut weh“: Was der Schulchor der Grundschule Schloßau unter Leitung von Rektor Markus Wellm scherzhaft zu Gehör brachte, empfanden die unzähligen Gäste in der Schulturnhalle als tatsächlich schmerzhaft. Herbert Münkel hatte seine Heimatgemeinde 15 Jahre lang sehr engagiert, bürgernah und heimatverbunden begleitet und obwohl seine Nachfolgerin Tanja Schneider bereits sehr hohes Ansehen genießt, ließen es sich die Schloßauer Vereine und Bürger nicht nehmen, ihrem langjährigen „Ortsregenten“ mit einem Abend unter dem Motto „Danke Herbert Münkel“ ihre Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen.

Eine Selbstverständlichkeit

Denn wie Schneider betonte, war es den vielen Helfern und Aktiven ein Bedürfnis und eine Selbstverständlichkeit, dieses Fest zu gestalten. Für den gelungenen kulturellen Rahmen sorgten der örtliche Kindergarten, die Grundschule, der Männergesangverein unter Stabführung von Joachim Kirchgeßner, der Jazzchor mit seinem Dirigenten Werner Scheuermann sowie das Odenwälder Parforcehorn-Ensemble mit seiner neuesten Errungenschaft von Alphörnern unter Leitung von Dr. Edmund Link und unterstützt von zwei Musikern der Schloßauer Musikanten. Deren komplette Kapelle ließ es sich nicht nehmen, den Abend zu eröffnen und mit dem „Badnerlied“ zu beschließen. Schließlich hatte Herbert Münkel, noch immer aktiver Musiker, über 20 Jahre das Ruder des Musikvereins in der Hand. Alle Darbietungen waren auf die Heimatverbundenheit und die Liebe zur Blasmusik von Münkel abgestimmt. Und die zahlreichen Geschenke waren ebenso einfallsreich wie liebevoll arrangiert.

Ortsvorsteherin Tanja Schneider betonte, dass sie ein gut bestelltes Feld übernommen habe, und erinnerte an die Höhepunkte in 15 Jahren Ortsvorsteher Münkel. Angefangen mit dem unvergesslichen Schloßauer Römerfest 2005, als nicht nur ein Streifenhaus, ein Tonbrennofen und ein Katapult nachgebaut, sondern auch eine Modenschau und zahlreiche kulinarische Neukreationen organisiert worden waren unter „Herbertus Münkulus“. Weiter ging es mit dem 1,5 Millionen Euro teuren Ausbau der Mörschenhardter Straße, die mit einem zünftigen Straßenfest eingeweiht wurde. Es folgte die Präsentation der Schneiders Hecken im Rahmen der Limes-Grenzenlos-Reihe, die Renovierung und Aufwertung der Saugasse mit Einweihung des Abwasserpumpwerks und des Regenüberlaufbeckens. Und schließlich der lang ersehnte Ausbau der L 585 von Schloßau nach Mudau mit einem sagenhaften Einweihungsfest unter dem Motto „Mobilität gestern und heute“.

Neben vielen weiteren Projekten erinnerte Dr. Norbert Rippberger daran, dass Münkel ein Glücksfall für Schloßau und Waldauerbach gewesen sei, denn „ihr habt nicht nur Kindergarten und Schule und Baugebiete, sondern ihr habt dank seines Einsatzes auch alles in Schuss“. Denn der ehemalige Ortsvorsteher sei regelmäßiger Gast im Mudauer Rathaus gewesen, um für seinen Ort Dinge zu klären oder durchzusetzen. Außerdem war er viele Jahre im Kreisrat vertreten und es sei ihm gelungen, den richtigen Zeitpunkt für seinen kommunalpolitischen Ausstieg und zudem die perfekte Nachfolgerin zu finden.

Dieter Müller ergänzte im Namen der Kirchengemeinde: „Danke sagen ist ein Zeichen von Respekt und Achtung und man sagt es, wenn mehr geleistet wurde, als man erwartet hat. Danke sagen ist sozialer Schmierstoff“. Münkel habe immer den kurzen Dienstweg bevorzugt, sich nie gescheut, Entscheidungen zu treffen und alle Vereine und die Kirchengemeinde oft und vielfältig unterstützt. Außerdem sei er noch heute der Schloßauer Koordinator für das Projekt „Eine Stunde Zeit“.

Klaus Scholl erinnerte in seinen Dankesworten an Münkels Aussage: „Wenn die Erst- und Zweitklassigen sich in der Politik nicht engagieren, werden wir von Drittklassigen regiert“. Das habe Schloßau nicht erlebt, hier seien immer nur die Erstklassigen am Ruder gewesen. Dass er damit den Kern getroffen hat, zeigten die Schlussworte von Herbert Münkel: „Es ist schwer, so viel Lob und Anerkennung allein zu verkraften, vor allem weil einer alleine das alles gar nicht schaffen kann.“ In Schloßau gäbe es dank der hervorragenden Dorfgemeinschaft immer nur eine Gemeinschaftsleistung. Mit einem Dank an alle Weggefährten verabschiedete sich der ehemalige Ortsvorsteher offiziell von der Kommunalpolitik. L.M.

