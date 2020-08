Viele Freundschaften sind in geselliger Runde entstanden

Mudau.Ein gemütlicher Abend in geselliger Runde gemäß dem Slogan des Mudauer Golfclubs „Golfen bei Freunden“: Diese wöchentliche Wohlfühlatmosphäre als Abschluss des „Mensday“, der hier jeden Mittwoch angesagt ist, begeistert nicht nur den Mudauer Golfer Klaus Schork. „Längst sind aus vielen Golfpartnerschaften echte Freundschaften entstanden“, schwärmt er.

Jeder kann mitmachen

Beim „Mensday“ (Herrengolf) treffen sich circa 35 Männer und spielen meist eine 18-Loch-Golf-Runde, bei der jeder mitmachen darf. Auch Anfänger und Gäste sind willkommen. Denn es geht darum, gemeinsam mit Hilfe dieses Sports etwas für die Gesundheit zu tun, indem man sich in frischer Luft bewegt und das natürlich problemlos mit dem erforderlichen Abstand.

Bei einer 18-Loch Runde läuft man übrigens circa zehn Kilometer und verbrennt etwa 1500 Kalorien, von denen man danach zusammen in geselliger Runde bei Essen und Getränken auch wieder einige zu sich nimmt. Klaus Schork zeigte sich weiter begeistert von der Kreativität der beiden „Men-Captains“ (auf gut Deutsch: die Spartenleiter der Herren) Hans Egenberger und Otto Fähndrich, die sich immer etwas Besonderes für diese Herrentage einfallen lassen.

Am vergangenen Mittwoch hatten sie zum jährlichen Grillfest in den Tennisclub Mudau eingeladen, weshalb nur eine Neun-Loch Runde Golf absolviert wurde, die in der Regel schon zwei Stunden dauert.

Doch vor dem Genuss der Grillspezialitäten und der selbst zubereiteten Salate gab es noch eine richtige Siegerehrung. Die Gewinner waren: Bruttosieger (Sieger mit den wenigsten Schlägen): Hans Egenberger (11 BP). Gruppe A Nettosieger (Sieger in Relation zu deren Handicap): 1. Oskar Schork (19 NP), 2. Walter Scheuermann (17 NP), 3.Roland Bernhardt (17 NP). Gruppe B Nettosieger: 1. Paul Scheuermann (22 NP), 2. Peter Weber (19 NP), 3. Wolfgang Hacker (19 NP).

Den längsten Schlag mit 240 Metern hatte Franz Wrede und am nächsten zur Fahne mit 5,81 Metern lag der Ball von Ewald Lustig. L.M.

