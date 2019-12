Viel mehr als nur ein Erkennungszeichen

Mudau.Kolping – eine Marke? Im Wortgottesdienst zum Kolpinggedenktag in Mudau machte sich Heidi Trunk vom Vorstandsteam der Kolpingfamilie Mudau in ihrer Ansprache Gedanken dazu – und wie sie von allen Kolpingschwestern und -brüdern mit Leben, mit konkreten Botschaften und Emotionen erfüllt werden sollte.

Verantwortung und Unterstützung

Stichworte waren christliche Werte und feste Verwurzlung im Glauben, aber auch die Prägung durch eine respektvolle und achtsame Haltung gegenüber jedermann. „Das Kolping-K ist mehr als nur ein Erkennungszeichen. Es steht für eine offene Gemeinschaft, für Menschen, die mitten im Leben stehen, für Hilfe und Unterstützung, wenn Menschen in Not sind. Es steht für politisches Engagement und Vermittlung von Werten, für Bildung und Kultur und für die Bereitschaft, Verantwortung für andere zu übernehmen“, betonte Trunk, die damit die Frage beantwortete, ob Kolpingsfamilien auch heute noch Sinn machen.

Zuvor waren die aktiven Mitglieder der Mudauer Kolpingsfamilie, die im Oktober ihr 125-jähriges Bestehen feierten, mit ihrer Fahne in die Mudauer Kirche eingezogen. Mit Willi Sämann, Walter Klement und Helmut Korger sen. wurde den verstorbenen Kolpingbrüdern gedacht. Stimmungsvolle Advents- und Kolpinglieder wechselten sich ab und schufen eine familiäre Atmosphäre, die sich im Gasthaus „Rose“ fortsetzte, das eigens für das sich anschließende traditionelle Frühstück geöffnet hatte. Erfreulich viele Mitglieder der Mudauer Kolpingsfamilie waren der Einladung gefolgt. Tatsächlich treten Jahr für Jahr neue Mitglieder ein. Diese wurden namentlich erwähnt und erhielten eine Kolping-Anstecknadel. Im Mittelpunkt standen aber die, die der Kolpingsfamilie schon seit vielen Jahren die Treue halten. Thomas Streun, ebenfalls Mitglied des Vorstandsteams, ehrte mit Ralf Haas, Manfred Müller, Timo Henrich, Martin Haas, Jochen Link und Marc Mechler ehemalige Mitglieder der 1991 gegründeten zweiten Jungkolpinggruppe, die sich „Fruchtzwerge“ nannten – später „Microkolp“ – und von Christoph Müller geleitet wurden. Sie sind allesamt seit 25 Jahren Kolpingsbrüder und insbesondere Marc Mechler sowie Ralf Haas sind nach wie vor sehr aktiv.

Ehrung der „Fünfziger“

Manfred Dambach, der dritte im Vorstandsteam, übernahm die Ehrung der „Fünfziger“ – allesamt Männer, die vor 50 oder noch mehr Jahren in die Kolpingsfamilie Mudau eingetreten waren. Die Meldung nach Köln erfolgte in jedem Fall 1969 – und dieses Datum zählt für Paul Ehrmann, Hans Breunig, Helmut Sarossi, Gerd Dambach und Klaus Schork. Letzterer hat schon in jungen Jahren beim Theater der Kolpingsfamilie mitgespielt und ist seit drei Jahren der Regisseur der überaus erfolgreichen Theatergruppe, die aktuell fleißig probt und an Dreikönig die Komödie „Benimmstudio Häberle“ in der Odenwaldhalle aufführen wird. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Allen Geehrten und Aktiven galt der Dank des Vorstandsteams, bevor sich die harmonische Runde am späten Vormittag auflöste. sis

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019