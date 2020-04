Unterricht in einer guten Atmosphäre

Mudau.Eine eigene Hauptschule in der Gemeinde zu haben, war für Mudau lange Zeit ein willkommenes Privileg, wenngleich man dafür einiges an Kraft, finanziellen Mitteln und Stehvermögen aufbringen musste. Dass dies seit einiger Zeit der Vergangenheit angehört, lag nicht am Willen des Gemeinderates, der Gemeindeverwaltung, der Schulleitung und schon gar nicht an der Bevölkerung, sondern an der politischen Einflussnahme auf Landes- und Bundesebene, der sich auch die Gemeinde Mudau beugen musste.

So stellte sich für die Schulleitung mit Rektor Jochen Schäfer die Frage, was man mit den leerstehenden Räumlichkeiten im Hauptgebäude anfangen sollte und wie man diese für die weiter bestehende Grundschule nutzen könne. Wie Christoph Müller vom Sachgebiet Bauwesen und Geotourismus der örtlichen Gemeindeverwaltung mitteilte, hatten sich alle Entscheidungsträger in Mudau sofort dafür ausgesprochen, die Räumlichkeiten nach einer gründlichen Renovation einer Nutzung durch die Grundschule zuzuführen.

Zunächst musste jedoch die provisorische Rathausverwaltung ausziehen und so konnten die Arbeiten erst Mitte November beginnen. Dabei wurden auf Vorschlag des Sachgebiets Bauwesens der Gemeinde Mudau die Räume derart aufgefrischt, dass eine gute Atmosphäre für die Grundschulnutzung erreicht werden konnte. In Abstimmung mit der Schulleitung und den Eltern wurde ein Sanierungspaket mit einem Aufwand von rund 90 000 Euro erstellt und vom Gemeinderat im Haushalt 2019 eingestellt. Die Ausschreibung der Leistungen erfolgte an Fachfirmen der Region, betonte Müller weiter. Darin enthalten waren die Erneuerung des vorhandenen Linoleum- und PVC-Belages, welche von der Firma Bembé Parkett GmbH, Bad Mergentheim ausgeführt wurde, die Maler- und Gipserarbeiten, die von der Firma Gero Wißmann, Kirchzell erbracht wurden und die Beschaffung von neuem zeitgemäßem Mobiliar (Schränke, Materialfächer und dergleichen) über die Firma VS-Möbel, Tauberbischofsheim. Die von der provisorischen Rathausnutzung vorhandene EDV-Vernetzung wurde fachgerecht durch die Firma Citrus GmbH, Pleidelsheim, zurückgebaut und für künftige Anschlüsse beibehalten. Außerdem wurden die veralteten Neonröhren durch LED-Technik ersetzt. Die Materialbeschaffung erfolgte über die Firma Fischer-Zander, Neckarsulm. Die Montage der Beleuchtung und die damit verbundene energetische Ertüchtigung wurde bauseits durch Hausmeister Franz Peregovich und Bauhofelektriker Henry Link vorgenommen.

„Der Bauhof leistete wertvolle Vorarbeiten und entfernte die vorhandenen Holzvertäfelungen, die nicht mehr benötigt wurden, führte Entrümpelungsarbeiten durch und half unter Bauhofleiter Lothar Schmitt beim Umzug der Klassenzimmer“. Außerdem wurden durch die Bauhofschreiner Simon Mißkampf und Heiko Schork die neuen Schränke platziert und verschraubt und die Seitentafeln in den jeweiligen Räumen angebracht. Die Endreinigungsarbeiten wurden vom Reinigungspersonal der Schule Mudau ausgeführt.

Damit auch eine akustische Verbesserung erreicht werden kann, prüft die Verwaltung derzeit in Abstimmung mit der Schulleitung die Anbringung von Vorhängen an den Oberlichtern und Korktafeln an den Wandflächen. Hierüber müsse jedoch noch im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden werden, berichtete Christoph Müller weiter. Herausgekommen sind nunmehr sechs frisch sanierte Klassenzimmer für die Grundschule und ein weiteres Klassenzimmer für die Grundschulbetreuung. Künftig werden die Schüler sowie die Lehrkräfte und die Besucher die Schule wieder über den Haupteingang betreten, nachdem bedingt durch die provisorische Nutzung der Rathausverwaltung der Osteingang benutzt wurde. Der Start zur Nutzung der neuen Räume fiel aufgrund der Corona-Epidemie und der damit verbundenen Schulpause anders als erwartet aus, dennoch sollte die Freude nach der „Zwangspause“ in den neu gestalteten Klassenzimmern umso größer sein, und dies auch ohne größere Feierlichkeiten. L.M.

