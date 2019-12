Übermüdet ans Steuer gesetzt

Mudau.Offensichtlich total übermüdet setzte sich eine 79-jährige Frau am Samstagnachmittag ans Steuer ihres VW-Golf und fuhr von Buchen in Richtung Langenelz. Vermutlich aufgrund ihrer Übermüdung kam ihr Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Hinter dem Ford fuhr noch ein weiterer Verkehrsteilnehmer in einem VW-Passat. Dieser konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Ford auf. Die Fahrerin des Golfs und die des Fords erlitten leichte Verletzungen und wurden in das Krankenhaus gebracht. Zuvor soll es bereits es auf der gleichen Strecke zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein.

