Tierischen Spaß bei der „Rehm“-Station

Mudau/Amorbach.Immer wieder kamen Elternpaare mit Fahrrädern, Kinderanhängern oder auch Kindern, die schon selbst mit dem Fahrrad unterwegs waren, an der „Rehm“ vorbei, wo die erste Pop-up-Ferienaktion des Odenwälder Smart Pfads zwischen Mudau und Amorbach am vergangenen Wochenende organisiert wurde. Die Station „Rehm“ steht unter dem Motto „Beobachten und Bestimmen“ und wurde für diese erste Aktion unter der Überschrift „Tierisch was los“ kräftig aufgepeppt. Eine Mitarbeiterin der FN konnte Lea und Lin mit ihren Eltern aus Kirchzell ein wenig begleiten.

Stimmen per QR-Code

Deren Begeisterung war groß. Nachdem sich Lea mit Hilfe ihres Vaters mit Kreide in die „Straßengästeliste“ eingetragen hatte, erkundete sie sehr genau den Dachsbau und natürlich wollte es Schwester Lin – mit Papas Hilfe – nachmachen. Doch auch die verschiedenen Tierfährten wurden verfolgt und die Erläuterungen ebenso wie die Tierstimmen per QR-Codes an den Tier-Stelen genauestens untersucht. Lea zeigte außerdem, dass sie zwar noch nicht so weit wie ein Wildschwein springen kann – denn vier Meter ist ganz schön weit – aber sie kam schon ganz schön nahe an die drei Meter des Fuchses heran. Auf jeden Fall ließ sie den Weitsprung der Maus weit hinter sich.

Fährten auf den Weg gesprüht

Die Projektverantwortlichen der Joachim und Susanne Schulz Stiftung hatten sich tatsächlich einiges einfallen lassen, um den Besuchern des Smart Pfads das rege Tier-Treiben auf dem Erlebnispfad zu zeigen. So hatte man die Fährten der „Rehm“-Stationsbewohner auf den Weg gesprüht und beispielsweise die Spuren des Fuchses auf den Weg zum Dachsbau sichtbar gemacht. Ebenso begeisterte die neu eingerichtete Weitsprungzone, wo die eigene Leistung im Vergleich zu der Sprungkraft der verschiedenen Tiere mit Kreide gekennzeichnet werden konnte.

Es bleibt spannend, was sich die Projektverantwortlichen für die Smart-Pfad-Ferien-Aktionen mit Jessica Büttner an der Spitze noch so alles einfallen lassen. L.M.

