Tanja Schneider zur Ortsvorsteherin gewählt

Schloßau/Waldauerbach.In Sachen Ortsverwaltung ging mit der ersten öffentlichen Sitzung nach den Kommunalwahlen eine Ära zu Ende. Auf eigenen Wunsch stellte sich der langjährige und verdiente Ortsvorsteher Herbert Münkel nicht mehr zur Wahl und übergab das Amt des Ortsvorstehers für Schloßau und Waldauerbach auf Vorschlag des Gremiums an Tanja Schneider. Die neue „Frauenpower“ für die anstehende Wahlperiode wird komplettiert durch Hella Kizmann als deren Stellvertreterin.

Als Schloßauer Urgestein, Vollblutmusiker und angesehener Bäckermeister hatte Münkel in seinem Amt stets ein offenes Ohr für die Belange der Bevölkerung. In den vielen Jahren seiner Amtszeit konnte einiges in die Wege geleitet und unzählige Projekte verwirklicht werden, betonten Schneider und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger. Sie dankten ihm im Namen der Einwohner und des Ortsgremiums für die zuverlässige Arbeit und seinen ehrenamtlichen Einsatz für Vereine und Einwohner.

Zuvor aber oblag es dem noch amtierenden Ortsoberhaupt Münkel und dem Bürgermeister, die ausscheidenden Ortschaftsräte Michael Laaber und Gernot Grimm mit Dank und Anerkennung für das Geleistete zu verabschieden und als neue Mitglieder Jens Müller und Rolf Balles zu verpflichten. Im Rahmen der Bürgerfragestunde kam die Anfrage nach der Standfestigkeit der Linde auf dem Kindergartengelände und die Bitte um Aufstellung eines Geschwindigkeitsmessgerätes an der Schule.

Beide Punkte werden an die Verwaltung sowie den Gemeinderat weitergeleitet. Weitere Besprechungspunkte waren die marode Theke in der Sporthalle, die beschädigte Bank in der Schutzhütte „Im Kinzert“ und das Beleuchtungskonzept in Waldauerbach. Einstimmig angenommen wurde der Antrag, die Talsenke am Spielplatz in Waldauerbach nachts durchgehend zu beleuchten, so dass die Straßenlampe an einem Privatgrundstück nicht mehr die ganze Nacht über in Betrieb sein muss. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019