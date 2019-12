Sturz nach Ausweichmanöver

Steinbach.Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls in Steinbach, bei dem am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der Unbekannte befuhr mit seinem Pkw die Mudauer Straße in Richtung Mudau und geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur, so die Polizei. Dort kamen zwei Leichtkraftradfahrer entgegen, die stark bremsen und ausweichen mussten, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Einer der beiden 16 Jahre alten Mopedlenker stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seiner Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Von seinem Auto ist nur bekannt, dass es silberfarben ist. Eventuell handelte es sich um einen VW Polo.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019