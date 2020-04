Straße wohl bis Ende Juli voll gesperrt

Mudau.Die Vollsperrung in der Steinbacher Straße konnte aufgrund der zügig laufenden Arbeiten der Firma Konrad Bau nach Ostern geöffnet werden. Hier waren die Ver- und Entsorgungsleitungen vom „Rumpfener Buckel“ an den Bestand im Kreuzungsbereich von „Steinbacher Straße“, „Pfarrer-Ackermann-Straße“ und „Fettigstraße“ angeschlossen worden.

Nun finden die Bauarbeiten für die Kreisverkehrsanlage im Bereich der L 585 Mudau-Rumpfen statt, weshalb diese Straße für die Dauer der Arbeiten bis voraussichtlich Ende Juli voll gesperrt ist. Der Bau dieser Kreisverkehrsanlage dient nicht nur dem Anschluss an das 2,8 Hektar große Wohngebiet „Rumpfener Bucker“ mit den geplanten 38 Baugrundstücken, sondern außerdem auch zum künftig geplanten Baugebiet „Feldwegsäcker“.

Doch zunächst werden in einem ersten Bauabschnitt beim Rumpfener Buckel durch die Firma Konrad Bau GmbH & Co.KG aus Lauda-Königshofen und unter Aufsicht von Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator Diplom-Ingenieur Wolfgang Niemesch aus Mudau 18 Bauplätze erschlossen und das Baugebiet über den neu herzustellenden Kreisverkehr in der Landstraße 585 an das vorhandene öffentliche Straßennetz angebunden. Für Fußgänger ist im nordöstlichen Bereich zur „Steinbacher Straße“ ein Zugangsweg, der für eine direkte und schnelle Verbindung zur Ortsmitte sorgen wird, geplant. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.04.2020