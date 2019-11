Standorte für den Rettungsdienst diskutiert

Mudau.Für das neue Haushaltsjahr hat der Ortschaftsrat der Kerngemeinde Mudau ein dickes Paket an Maßnahmen geschnürt. Dabei standen Instandsetzungsarbeiten im Friedhof, die restliche Sanierung des Birkenwegs im Feldwegbereich vom ehemaligen Grillplatz bis Anfang Baugebiet, der Rädlesweg in der Schloßauer Straße und die Instandsetzung der Schutzhütten im Vordergrund.

Weiter die Investitionen auf dem Grillplatz an der alten Kläranlage im Zuge der Smartpfad-Anlage, die Fortführung der Friedhofsgestaltung, die Aufstellung von Hundekotstationen, die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen ab der Donebacher Straße im Abschnitt der Wohnstraße, die Errichtung einer öffentlichen Toilette im Bereich der Odenwaldhalle/Spielplatz und die Ausweisung von Stellplätzen für Wohnmobile mit entsprechenden Versorgungssäulen.

Weitere Wünsche des Ortschaftsrats wären ein neuer Fuß- oder Radweg entlang der Donebacher Straße bis zum Golfplatz und eine pflegeleichte Anlage des neuen Kreisverkehrs am „Rumpfener Buckel“.

Dem Neubau einer Lagehalle für Geräte am Sportplatz stimmte das Gremium zu und bat die Gemeinde um einen Sachstandsbericht bezüglich der Sanierung der Odenwaldhalle, um besonders den Vereinen als Nutzer eine bessere Planungssicherheit zu bieten. Der Musikverein, die Kolpingsfamilie, der TSV, die „KaGeMuWa“ und der Gesangverein wünschen sich eine Umgestaltung des Platzes zwischen Halle und Stadion in einen Festplatz und wollen darüber mit den Ortschaftsräten und dem Bürgermeister sprechen.

Weiter befasste man sich mit dem Vorschlag für einen möglichen Standort für den DRK-Rettungsdienst in Mudau, wobei sowohl das Rathaus (Polizei-Posten) sowie das Geras Altenheim in der Diskussionen waren. Die Gemeindeverwaltung wurde gebeten, mit den entsprechenden Stellen Kontakt aufzunehmen.

Ortsvorsteher Walter Thier erinnerte an die angedachte, aber noch immer nicht umgesetzte Verkehrsschau am großen Parkplatz bezüglich der Gefahrenstellen an der Kreuzung Amorbacher Straße/Donebacher Straße. L.M.

