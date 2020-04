„Spottgeburt von Dreck und Feuer!“

Dr. Heinrich Köhler, der schon wenige Wochen nach Kriegsende in die Gespräche zur Bildung einer Landesregierung einbezogen wurde, fährt am 27. April 1945 mit einer Rückschau fort (gekürzt).

Mudau. „Seit 30. März stehen wir unter amerikanischer Besatzung. Am 3. April wurde der nationalsozialistischen Parteiherrschaft auch in unserem Gebiet ein Ende gemacht und die Partei samt Organisationen durch Anordnung des amerikanischen Generals Eisenhower aufgehoben. Und heute, am 27. April, trifft uns die Nachricht, dass der Bluthund Heinrich Himmler den Amerikanern und Engländern die bedingungslose Kapitulation Deutschlands angeboten hat!

Welches menschliche Gehirn ist in der Lage, diese fürchterlichen Tatsachen in ihrer ganzen Tragweite und Auswirkungen zu erfassen und auszudenken! Wahrlich, die Weltgeschichte spricht in unseren Tagen jeder Fantasie Hohn. Das Weltgericht schreitet mit ehernen Schritten in einem uns immer noch unfassbaren Tempo über das deutsche Vaterland dahin. Jeder Tag bringt neue Erschütterungen, neue Schändungen des deutschen Namens durch das Bekanntwerden immer neuer im Namen des deutschen Volkes durch die regierende Verbrecherbande begangener Scheußlichkeiten. Unsere nationale Ehre ist aufs Schwerste besudelt, unser guter Name auf Jahrhunderte hinaus geschändet, unser völkisches Leben aber auf einen nie gekannten Tiefstand in der Welt zurückgeworfen, und zwar durch unsere eigene Schuld.

Angenehmer Übergangszustand

Die amerikanische Besetzung hat unser Gebiet tatsächlich aus dem Reichsverband herausgenommen. Wir unterstehen hier nur ihrer Autorität, auf die sich auch unser Bürgermeister sowie der Landrat in Buchen stützen. Höhere deutsche Stellen gibt es für uns nicht. Es handelt sich selbstverständlich nur um einen Übergangszustand, aber er wird als ausgesprochen angenehm empfunden gegenüber den früher täglichen Reglementierungen und Schikanierungen durch den Bürgermeister und all die zivilen und militärischen Ämter.

Die Aufhebung der nationalsozialistischen Partei und die Zerschlagung all ihrer Organisationen wurden von den Gegnern dieses Regimes mit unbeschreiblichem Jubel aufgenommen. Wer hätte gedacht, dass dem ,Tausendjährigen Reich’ nur ein Dutzend Lebensjahre beschieden seien? Und nun die Krönung der ganzen nationalsozialistischen Verbrecherwirtschaft durch das Angebot der bedingungslosen Kapitulation an Amerika und England ausgerechnet durch den Gründer und Führer der SS, Himmler! Der Mann, an dessen Fingern das Blut von Millionen auf seinen Befehl Hingemordeter klebt, der vor wenigen Tagen noch einen Blutbefehl zum Erschießen all derer ergehen ließ, die in unhaltbaren Kampfsituationen in einem Zurückgehen oder Aufziehen der weißen Fahne keine unehrenhafte Handlung sahen. Wahrlich, jämmerlich und erbärmlicher ist noch nie eine Partei zugrunde gegangen als diese Spottgeburt von Dreck und Feuer!

Es sind nun genau vier Wochen verflossen seit jenem Karfreitag, da der Krieg auch über unser stilles Odenwalddorf dahingebraust ist. Ob das hinhaltende Gefecht nötig oder für uns irgendwie erfolgreich war, weiß ich nicht.

Sichere Versorgung

Der badische Odenwald kam wirklich gut weg, insbesondere da die Ernährung auch in den Tagen des kriegerischen Geschehens sich kaum verschlechterte, wenigstens für die Bauern und all diejenigen, die mit ihnen verbunden waren. Allerdings, wer wirklich allein stand und auf Lebensmittelkarten angewiesen war, der kam schlecht weg. Denn da die Bauern weder Milch noch Butter oder Eier ablieferten, fehlten diese Produkte auf dem freien Markt. Die Einstellung des Bahn- und Autoverkehrs machte das Heranbringen von Lebensmittel unmöglich, so dass auch an Teigwaren und anderen Dingen bald Mangel eintrat.

Was wirklich bedrückt, das ist die vollständige Abgeschnittenheit von der Außenwelt. Seit fünf bis sechs Wochen keinerlei Nachricht über die Kinder und ihr Schicksal, obwohl sie alle auf gefährdeten Posten stehen. Sind unsere Soldaten in Gefangenschaft oder stehen sie noch in dem aussichtslosen Kampf? Furchtbare Stunden Tag und Nacht, immer wieder sind unsere Gedanken bei ihnen, dem einzigen, was wir auf dieser Welt noch haben. Kein Brief berichtet, keine Zeitung gibt Kunde von dem, was in der Welt draußen vorgeht, kein Besuch im Umkreis über sechs Kilometer hinaus ist möglich, kein Meinungsaustausch, nicht einmal ein Buch kommt mehr auf den Tisch in diesen aufgewühlten und entscheidungsvollen Zeiten.

Dabei ist allerdings vorausgesetzt, dass eine andere Sache schnellstens bereinigt wird, nämlich die Angelegenheit der immer noch in den Wäldern sich aufhaltenden versprengten Soldaten, SS-Leute und anderen Personen. Immer wieder hört man, dass noch ganze Gruppen nachts in den umliegenden Dörfern erscheinen, um Nahrungsmittel zu requirieren und manchmal auch dort zu schlafen. Die Bauern entsprechen in den meisten Fällen ihren Forderungen, sei es aus Angst oder auch aus nationalsozialistischer Gesinnung; denn die Bittenden werden rasch zu drohenden Reden von der bevorstehenden Wendung des Kriegsglücks zugunsten Deutschlands und der sich daran anschließenden Rache an den jetzt sich zugeknöpft Zeigenden. Es wird kein anderes Mittel geben als rücksichtsloses Anzeigen der sich nun zum Teil schon vier Wochen in den Wäldern herumtreibenden und zur öffentlichen Gefahr werdenden, nennen sie sich nun Soldaten, SS-Leute oder „Wehrwölfe“.

Vorgesetzter oder Untergebener?

Der Eindruck, den das amerikanische Heer machte, war – ganz offen gestanden – ein sehr guter. Gewiss, vom preußischen Militarismus und uns ins Blut übergegangenen „Schneid“ merkte man wenig. Da gab‘s kein Hakenzusammenschlagen vor dem Herrn Unteroffizier, keine zackigen Ehrenbezeigungen oder dergleichen, man musste sich vielmehr ordentlich Mühe geben, um Vorgesetzte und Untergebene in ihrem Gehabe voneinander zu unterscheiden. Das waren Zivilisten, die Krieg führten. Das Menschenmaterial der Kampftruppe vor allem war ein ausgezeichnetes. Alles junge, stämmige, sportlich gestählte und sehr gut genährte Männer zwischen 20 und 30 Jahren, von einer inneren Sicherheit, die immer wieder Achtung abzwang. Da die Verpflegung erster Qualität und sehr reichlich war, fanden Requisitionen eigentlich nur auf frische Eier und Geflügel statt. Und dann natürlich auf Wein und Most.

Das Verhalten der Bevölkerung gegenüber war sehr zurückhaltend. Die Panzerspitzen schränkten sich in ihrem Raumbedürfnis sichtbar ein. Die ihnen nachfolgenden Kolonnen des Nachschubs waren weniger zurückhaltend. Sie ließen die ihnen zusagenden Häuser vollständig räumen und gestatteten den früheren Bewohnern das Betreten der Häuser nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch die Kommandantur in jedem Einzelfall. Auf gute Radios, Fotoapparate und Souvenirs aller Art waren viele Augen gerichtet, auch auf Parfüm und Getränke, in keiner Weise aber auf Einrichtungsgegenstände. Dass auch einzelne Ausschreitungen oder Übergriffe vorkamen – wer kann das in einem Krieg vermeiden! Aber das Verhalten war im Gesamten tadellos.

Kaum waren die fremden Soldaten da, als auch schon verschiedene deutsche Mädchen alle Würde und allen Anstand vergaßen und sich anbiederten. Und nach wenigen Tagen schon konnten mit Namen solche genannt werden, die nachts entweder bei den Soldaten oder bei denen nachts im eigenen Hause Soldaten zur Tür oder durchs Fenster zu kurzem oder längerem Besuch eingegangen waren. Nicht nur sogenannte Evakuierte aus der Stadt, sondern auch Einheimische beteiligten sich an diesem abstoßenden Tun. Auch verschiedene Warnungen des Pfarrers von der Kanzel nützten offensichtlich nur wenig. Und jetzt gar, da die US-Soldaten durch solche aus Mittelamerika ersetzt sind, hübsche, braunfarbige Jungen mit schönen Zähnen und lustigem, oder mehr an große Kinder denn an achtungsfordernde Soldaten erinnerndem Gehaben, nehmen die Mädchen-Prozessionen vor dem Quartier der Angeschwärmten innerhalb der Ausgehzeit kaum ein Ende. Ein Glück, dass von abends 8 Uhr ein Ausgehverbot für die Bevölkerung besteht.

Im Übrigen hat sich die Einwohnerschaft rasch an die neuen Herren angeglichen. Es bestehen keine Wohnungsbeschränkungen mehr. An die Kontrollen an den Ortsaus- und Ortseingängen hat man sich gewöhnt, ebenso an das Ausgehverbot von 8 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Alles geht wieder seinen gewohnten Gang, am Radio werden die fremden Sender ohne Herzklopfen und frei gehört.

Die Ablieferungsbestimmungen für Lebensmittel werden nicht mehr beachtet, Staatssteuern werden keine bezahlt, irgendeine Staatsautorität ist nicht zu erkennen, kurzum es ließe sich leben, wenn die ungeheuren Erschütterungen um die Menschen herum nicht wären und man Nachrichten über die draußen stehenden Angehörigen erhalten könnte. Ein dumpfes Dahinbrüten mit der grenzenlosen Angst im Hintergrunde, was die nächsten Wochen und Monate an Unheil bringen werden. Die Nationalsozialisten des Orts, die in den ersten Tagen des Umschwungs recht ,down’ waren, glauben zum Teil wieder die Köpfe recken zu können. Welch ein Verkennen der gesamten Lage! Und welch ein Erwachen!“

