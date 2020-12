„Segen bringen – Segen sein“ ist das Motto

Mudau.„Segen bringen – Segen sein!“: So lautet das Motto der Sternsinger. Doch dieses Jahr können diese, aufgrund der hohen Inzidenzwerte, den Segen nicht zu den Menschen nach Hause bringen.

„In Mudau, Donebach und Reisenbach werden keine Sternsinger unterwegs sein“, heißt es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit Mudau, und weiter: Ab dem 6. Januar liegen die Aufkleber mit dem Segen in den Kirchen zum Mitnehmen bereit. Auch Kreide wird ausliegen.“

Auch in Schloßau werden am 6. Januar keine Sternsinger unterwegs sein. Die Sternsinger-Aktion wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Ab dem 6. Januar liegen auch dort die Aufkleber mit dem Segen zum Mitnehmen bereit. In Steinbach findet am 6. Januar um 14 Uhr eine Sternsinger-Andacht in der Kirche statt. Im Anschluss können die Besucher die Aufkleber für die Türen mit nach Hause nehmen (Anmeldung erforderlich).

Auch in Scheidental findet die Sternsinger-Aktion in Form einer Andacht in der Kirche statt. Im Anschluss können die Besucher die Aufkleber für die Türen mit nach Hause nehmen (Anmeldung zur Andacht erforderlich).

Aufgrund der begrenzten Personenzahl in der Kirche findet folgende Einteilung statt: 12.30 bis 13.30 Uhr Neuer Garten, Kastelstraße, Eberbacher Straße; 13.30 bis 14.30 Uhr Reisenbacher Straße, Auerbacher Weg, Försterpfad, Wiesenweg; 14.30 bis 15.30 Uhr Brunnenweg, Zum Weiler, Schulzenweg; 15.30 bis 16.30 Uhr Unterscheidental.

Mit dem Geld, das die Sternsinger sammeln, unterstützt das Kindermissionswerk Projekte für Kinder weltweit. Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr Projekte in der Ukraine.

