Schwerpunkt auf dem Kriegsende vor 75 Jahren

Mudau.Der Heimat- und Verkehrsverein hat das vierte Heft seiner Schriftenreihe fertiggestellt. Schriftleiter Willi Müller händigte dieser Tage die druckfrischen Exemplare an den Vorsitzenden Hans Slama aus.

Der Schwerpunkt des Heftes behandelt das Kriegsende vor 75 Jahren mit Originalaufzeichnungen. Enthalten sind Berichte vom Kriegsende in Mudau nach Aufzeichnungen von Dr. Heinrich Köhler, dem Vater des Südweststaates. Ebenso ist die Bildung von Württemberg-Baden berücksichtigt. Köhler hatte vor der Verfolgung der Nazis Unterschlupf in Mudau gefunden. Weihnachten im Krieg schildert Wilhelm Grote. Er war seinerzeit mit der Leitung bei der Errichtung des Langwellensenders in Donebach betraut und fand in Mudau eine neue Heimat.

Martha Eibner berichtet von ihrer Odyssee im Jahre 1945 und ihrer Ankunft in Mudau. Sie brachte sich engagiert im Siedlerbund ein und war zusammen mit ihrem Mann Pionier beim Bau der ersten Häuser in der Siedlung.

Lilo Denner schildert den Kälterekordwinter, die Vertreibung und die erste Weihnacht in Mudau sowie das Schulwesen in den Nachkriegsjahren. Sie unterrichtete über 30 Jahre an einer Grundschule und lebt heute bei Nürnberg. Mit der Anschaffung einer Feuerwehrspritze vor 125 Jahren in Langenelz begann ein neues Zeitalter. Die Geschichte der Feuerwehr über 100 Jahre bis hin zum Bau eines Feuerwehrgerätehauses und dem Erwerb eines Löschfahrzeuges fasst Hans Slama zusammen.

Franz Brenneis berichtet vom fast vergessenen Donebacher Ehrenbürger Wilhelm Stelz. Er war von 1923 bis 1933 Hauptlehrer in Dumbach, wie es damals noch hieß. Stelz war ein kreativer Mensch. So entwarf er den Plan zur Gestaltung des Dorfbrunnens als Ortsmittelpunkt.

