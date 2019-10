Saison mit traditionellem Turnier abgeschlossen

Mudau.Nach sechs Monaten schließt der „Mens Day“ eine schöne Saison mit dem schon traditionellen 9-Loch-Einladungsturnier und einem gemeinsamen Essen ab. Selbst der am letzten Spieltag einsetzende Regen konnte die Stimmung nicht trüben. Sportlich ragte in dieser Saison der Sieger des Wanderpokals 2019, Franz Wrede, heraus. Auch am letzten Turniertag zeigte er sein besonderes Können und entschied den Pokalgewinn für sich.

Bezüglich der Nettowertung war ihm Paul Scheuermann ein äußerst harter Konkurrent und musste sich erst am letzten Loch knapp geschlagen geben. Aber auch alle anderen Golfer können auf eine erfolgreiche Saison mit schönen Turnieren zurückblicken.

Im „Mensday Trophy“ konnten die Mudauer gegen die Clubs Baden Hills und Bensheim diesmal nur den dritten Platz belegen. In guter Erinnerung sind auch die Freundschaftsspiele mit den Golfclubs Sansenhof und Kaiserhöhe. Ein Höhepunkt war das vom Weingut Lind gesponserte Heimturnier in Mudau.

Dass alle gerne zum „Mens Day“ fahren, ist auch der perfekten Führung und Organisation durch die beiden Captains, Hans Eggenberger und Otto Fähndrich, zu verdanken.

Zum Abschluss des Abends zeigte Wolfgang Mett in einem Bilderreigen noch einmal die einzelnen Stationen der Saison und weckte zahlreiche Erinnerungen an viele schönen Stunden in der Gemeinschaft des „Mens Day“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019