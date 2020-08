Rückblick auf ereignisreiche Monate

Mudau.Im Gasthaus „Engel“ trafen sich die Mitglieder der Siedler- und Gartenfreunde, um zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Resümee über das vergangene Vereinsjahr zu ziehen. Gekennzeichnet war dieses unter anderem durch die nach langen Streitigkeiten endlich vollzogene Trennung vom Landesverband, die hervorragende Arbeit von Gartenfachwart Josef Püchner und seinem Kollegen Norbert Rippberger sowie die Überalterungsstruktur im Verein. Dem Tenor der Tätigkeitsberichte durch das Vorstandsteam Walter Thier, Markus Hohn und Liane Merkle war zudem zu entnehmen, dass man sich mit dem Problem konfrontiert sieht, im nächsten Jahr einen geschäftsfähigen Vorstand bilden zu können.

Fachvortrag bei der AWN

Erinnert wurde an den Kurs von Sigi Wünst zu Beginn des Vereinsjahres unter dem Motto „Gesund durch den Winter“. Hierbei trafen sich Interessierte in der örtlichen Schule, um mit Begeisterung Pechsalbe und Fichtennadelschaumbad herzustellen. Karl-Heinz Schacht, Josef Püchner und Günter Russ repräsentierten den Verein im Rahmen eines Fachvortrages über Aktiv-Kohle bei der AWN.

Nach der Jahreshauptversammlung im April in der „Rose“ hatten Markus Hohn und Sepp Püchner einen vollen Hänger des neuen Spezialdüngers der AWN für ein Testprojekt besorgt. Bei Kaffee und Kuchen fand im Mai die erste Pflanzentauschbörse im Siedlerheim statt und über gute Resonanz konnten sich die Verantwortlichen beim Comedy-Abend mit Vera Deckers in der Mudauer Odenwaldhalle freuen, auch wenn man sich auch einen größeren Überschuss als Spende an die heimischen Kindergärten gewünscht hätte. Überaus positiv gestalteten sich die Kräuterwanderung mit Sigi Wünst, das gemütliche Ehrungscafé im „Waldfrieden“ und die Schmückung des Rathausbrunnens zur Weihnachtszeit.

132 Mitglieder

Liane Merkle meinte im Namen des Vorstands: „Positiv war im vergangenen Jahr zudem, dass das Gerüst endlich verteilt ist und wieder sinnvoll eingesetzt wird, ohne dass wir uns Sorgen um die Haftung machen müssen“. Weiter sei ein Rollsieb angeschafft worden, der ausgeliehen werden könne. In acht engeren, drei erweiterten- und fünf Vorstandssitzungen zusammen mit Verantwortlichen des HVV, VdK und den Landfrauen habe man die Grundlagen für ein interessantes und erfolgreiches Jahr erarbeitet. Aktuell werde der Verein durch 132 Mitglieder getragen.

Zwist mit dem Landesverband

Auch dank dem Verkauf des Gerüsts durch Friedbert Schäfer und dessen Team berichtete Kassenwart Karl-Heinz Schacht über einen zufriedenstellenden Kassenstand und Schriftführer Herbert Knapp sprach über die Aktualisierung der Vereinssatzung. Achtung und Lob erhielt er für seinen großen persönlichen Einsatz im Rahmen der „unsäglichen“ Trennungszeit vom Landesverband, die gekennzeichnet war unter anderem durch einen „unglaublichen Schriftverkehrsstreit mit persönlichen Anfeindungen durch den Landesverband“. Etwas inaktiv präsentierte sich die Frauengruppe im vergangenen und zu Beginn des laufenden Jahres, was dem Rathausumbau und der Corona-Pandemie geschuldet ist. Die Frauengruppe traf sich aus diesen Gründen nur sporadisch zum gemeinsamen Essen.

Markus Hohn verlas das ausführliche Manuskript über die vielfältigen Aktivitäten von Gartenfachwart Josef Püchner und Norbert Rippberger aus Laudenberg, etwa über die drei Weiterbildungen, zwei Schnittkurse und den Veredlungskurs in Mudau. Weiter erinnert wurde an das Gartenseminar in Walldürn unter dem Motto „Klimawandel im Garten – Auswirkungen auf den Hausgarten“ und an die Testaktion mit dem Humus durch die AWN. Im April wurden im Obstgarten des Gasthauses „Pfalz“ einem älteren Apfelbaum mehrere Apfelsorten einveredelt und im Juni informierte man über den fachgerechten Sommerschnitt an Obstbäumen. Sortenbestimmungen bei Äpfeln und Birnen, Schädlingserkennung und Bekämpfung sowie Beratungen beim Kauf von Beerengehölzen und der Verwendung von „Edelreißer“ rundeten die vielfältige Arbeit der Gartenfachberater ab.

Wie Walter Thier dem Manuskript der verhinderten Kassenprüfer Ingrid Lenz und Rolf Link entnahm, hatten diese keine Beanstandungen zu vermelden und so galt die einstimmige Entlastung des Vorstands. Auf Bitte von Gisela Püchner soll die Wanderhütte im Bödigheimer Weg erneuert werden. Die Mitglieder stimmten zu, dass die Siedlerfreunde dabei die Kosten übernehmen, dass die Firma Holzbau Fischer vorrichtet, der Ortschaftsrat die marode Hütte abreißt und die neue Hütte aufstellt. Über die anstehenden Probleme bei der Besetzung der Vorstandsämter im nächsten Jahr informierte Herbert Knapp, ebenso wie über das weitere Prozedere, falls sich kein neuer Vorstand findet.

Zum Abschluss der Versammlung wurden Ilse Moldaschl und Walter Thier für ihre 25-jährige Treue zu den Siedler- und Gartenfreunden Mudau mit Urkunden und Gutscheinen ausgezeichnet. Bernhard Schüßler, Annemarie Grimm, Peter Schlär, Sabine Käflein, Karl-Heinz Kerber, Gerhard Villhauer, Hans Egenberger, Siegfried Meixner, Wolfgang Dambach, Klemens Herkert, Ewald Seifert und Günter Benig hätten diese Würdigung ebenfalls erhalten, waren aber verhindert. L.M.

