Rockmusik-Fans kamen voll auf ihre Kosten

Mudau.Sie ist Kult und immer wieder ein Publikumsmagnet: die November-Rocknacht des MC Mudau, dessen Verantwortliche auf echte und ehrliche Rockmusik stehen.

Und genau das boten „Free Daze“ und „AC/ID“ am Samstag in der Odenwaldhalle nahezu fünf Stunden lang ihrem begeisterten Publikum.

„Free Daze“, die Coverband aus Osterburken, bildete das ideale Warm-up für einen Abend voller Klassiker, denn die hervorragenden Musiker der noch relativ jungen Band beherrschten ein Repertoire von Cover-Nummern aus sechs Jahrzehnten Popmusik, wobei die 80er und 90er sicher im Vordergrund standen. Auf jeden Fall war die Stimmung in der Odenwaldhalle bereits genial, als die Mannheimer Cover-Band AC/ID begann, die Bühne zu rocken mit Hits wie „T.N.T“, „Bad Boy Boogie“ bis hin zu „Thunderstruck“. Natürlich standen Lead-Gitarrist Ralf Keßler, der bis zur totalen Erschöpfung über die Bühne sprintete und Sänger Olli Lampertsdörfer im Mittelpunkt der Show, die wohl die beste und authentischste zum Original AC/DC darstellt. So gekonnt, dass es auch in Mudau kein Halten für die Fans mehr gab, als Ralf Keßler final zum obligatorischen Strip ansetzte. Chapeau für die Organisatoren des Motorradclubs Mudau. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019