„Reise in die Vergangenheit“ zum 50. Geburtstag

Mudau.Die bunte Truppe, die sich am Samstag in Donebach zum Brunch und anschließendem Programm versammelte, hatte einen gemeinsamen Hintergrund: Alle – bis auf die früheren Lehrerinnen Braun und Engelhard, die ebenfalls zeitweise dabei waren – gehören dem Schuljahrgang 1968/69 an und wurden 1974 entweder in Schlossau oder in Mudau eingeschult. Und viele haben neun Jahre später die Schule nach dem gemeinsamen Hauptschulabschluss wieder verlassen. Kleinere Gruppen treffen sich ohnehin regelmäßig zu einer Art Klassentreffen, doch kürzlich – anlässlich des 50. Geburtstag, den sie alle mittlerweile gefeiert haben – stand nach fünf Jahren wieder ein „großes“ Treffen an.

„Reise in die Vergangenheit“ stand auf der Einladung, die das Organisatorenteam Monika Noe, Helga Gornik, Wilfried Trunk, Monika Matz und Heike Bechtold vorab verschickt hatten. „Reiseleiter“ war Hans Slama, profunder Kenner der Mudauer Geschichte, der nach dem ausgedehnten Frühstück bei einer Fahrt mit einem originalen Schulbus durch alle Ortsteile viel Wissenswertes erzählte.

Und das so interessant, dass die Aufmerksamkeit erstaunlich hoch war. Am Nachmittag kamen die „50er“ dann in Schloßau an, wo die frühere Lehrerin und spätere Rektorin Sofie Klopsch durch die Schule führte, in die die Mudauer Hauptschüler aus Platzmangel ein Jahr „ausgelagert“ worden waren.

Sie wurden dann auch prompt fündig auf der Suche nach diversen Relikten wie zum Beispiel Bohrlöchern, die vor rund 40 Jahren bei legendären Streichen entstanden waren.

Die Erinnerung daran sorgte für beste Laune, die bis in die späte Nacht anhielt. Die verbrachte man im Donebacher Sportheim, wo auch zu Abend gegessen wurde.

Zur Unterhaltung trug auch Thomas Müller bei, selbst Angehöriger des Schuljahrgangs. Der hatte eine absolut sehenswerte Präsentation vorbereitet zur Geschichte der Donebacher Türme von der Genehmigung über den Bau bis zur Sprengung einschließlich spektakulärer Videos diverser Turmkletterer. Ehrensache, dass spätestens in fünf Jahren eine Wiederholung des Klassentreffens ansteht. sis

