Räume im Rathaus für die Anforderungen der Zukunft fit gemacht

Mudau.Um einer Überlastung des Kanalsammlers in der Gemeinde Steinbach und einer eventuell damit verbundenen kostenintensiven Reparatur vorzubeugen, hatte sich der Gemeinderat in einer vorangegangenen Sitzung für eine Erneuerung der Anlage ausgesprochen. In seiner jüngsten Sitzung in der Mudauer Odenwaldhalle vergab das Gremium nun die Bauarbeiten an die Firma Henn aus Buchen zum Angebotspreis von 155 592 Euro. Auf einer Länge von 100 Metern wird im Bereich der Professor-Albert-Straße bis zum Regenüberlaufbecken eine hydraulische Anpassung des Mischwasserkanals durchgeführt.

Wie Edgar Kraft vom Ingenieurbüro Walter und Partner erläuterte, hatten sich zehn Firmen an der Ausschreibung beteiligt. Bereits im August war im Mudauer Rathaus ein positiver Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe in Höhe von 80 Prozent der geplanten Kosten eingegangen.

Mit Mehrkosten in Höhe von 22 774 Euro und einem Endergebnis von 2 359 774 Euro stellten die Ratsmitglieder die Kosten für die Sanierung des Rathauses in Mudau fest. Als teuerste Eckpunkte schlugen das Honorar für Architektenleistungen mit 422 436 Euro, die Elektroarbeiten mit 301 719 Euro, die Putz-, Trockenbau und Malerarbeiten mit 268 352 Euro sowie für die Fenster und Außentüren mit 215 354 Euro zu Buche. Für die Sanierung standen Fördermittel in Höhe von 1 275 492 Euro zur Verfügung.

Eine detaillierte Bauchronik hatten Architektin Dea Ecker und ihre Mitarbeiterin Annabell Fuchs vorbereitet. Abschließend stellte der zuständige Sachbearbeiter im örtlichen Rathaus, Christoph Müller, dass die Sanierungsziele umgesetzt wurden. Insbesondere wurden die Räume des Melde- und Sozialamts, des Standesamts, der Kämmerei und die WC-Anlagen neu eingeteilt und ein interner Fahrstuhl installiert. Des Weiteren wurde das Gebäude energetisch und technisch sowie in Sachen Brandschutz für die Zukunft fit gemacht.

Ebenfalls festgestellt wurden die Kosten in Höhe von 38 260 Euro für die Erweiterung der Phosphorelimination gemäß den neuen Zielwerten in der Kläranlage Mudau. Die Arbeiten wurden von der Firma Kuhn aus Höpfingen ausgeführt und sind inzwischen abgeschlossen und abgerechnet.

Den Reigen der einstimmigen Kostenfeststellungen setzte das Gremium mit der Einrichtung einer Krippengruppe in der Mudauer Schule fort. Diesbezüglich war beschlossen worden, in den leerstehenden Räumen der ehemaligen Grundschule Mudau provisorische Gruppen für die Betreuung von Kindern im Alter bis drei Jahren einzurichten. Ende August erfolgte mit tatkräftiger Unterstützung der Bauhofmitarbeiter der Einzug der Krippengruppen in die neuen Räume. Untergebracht sind nunmehr zwei Krippengruppen, ein Ruheraum, eine Personalküche- und Besprechungsraum sowie ein Lagerraum und die Sanitäranlagen im Untergeschoss. Im Außenbereich wurde ein Kleinkindspielplatz angelegt. Bei einer Überschreitung der Kosten um 991 Euro stellte der Gemeinderat die Gesamtkosten für die Maßnahme in Höhe von 164 491 Euro fest.

Dass in der Gemeinde Mudau auch weiterhin kräftig in die Zukunft investiert wird, zeigt sich auch im Bereich der Wasserwirtschaft. So wurden der Druckwindkessel in Waldauerbach (11 960 Euro) und die Förderpumpe im Tiefbrunnen III (7286 Euro) erneuert. Der Aufwand der Stadtwerke Buchen schlug mit 2660 Euro zu Buche.

Weiter stellte der Gemeinderat die Kosten für den Abbruch der ehemaligen Scheune Mudau mit einem Ergebnis von 11 885 Euro fest. Die von der Firma Reiner Müller aus Großeicholzheim durchgeführte Maßnahme wurde inzwischen abgeschlossen und durch die Gemeindeverwaltung abgerechnet.

Grünes Licht gaben die Ratsmitglieder für eine corona-bedingte Änderung der Hauptsatzung, wonach Sitzungen des Gemeinderates zukünftig auch ohne persönliche Anwesenheit virtuell stattfinden können. Auf ebenfalls ungeteilte Zustimmung stieß nach Erläuterungen von Kämmerin Marianne Neubauer eine Darlehensaufnahme in Höhe von 280 000 Euro zur Finanzierung des Vermögensplans „Wasserversorgung Mudau“.

Aufgrund von Versetzungen in den Ruhestand beschloss das Gremium die Bestellung von Maurice Hört und Juliane Haaf als Urkundsstandesbeamte der Gemeinde Mudau. Gleichzeitig wurden Bianca Groß, Juliane Haaf und Joachim Hemberger zu Eheschließungsbeamten ernannt. Beschlossen wurde auch der Widerruf von Rudolf Reichert und Joachim Hemberger als Urkundsstandesbeamte sowie von Herbert Knapp und Marianne Neubauer als Eheschließungsstandesbeamte. Aufgrund des Wegzugs aus dem Gemeindegebiet wurde Gemeinderat Patrick Schäfer CDU/Bürgerliste Scheidental von seinem Amt entbunden. Die Annahme diverser Spenden in der Gesamthöhe von 14 360 Euro zugunsten der Feuerwehr, der Spielplätze und der Heimatpflege folgte, bevor die Ratsmitglieder der geplanten Vergrößerungen der Teichanlagen auf dem Golfplatz zustimmten. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020