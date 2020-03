Radfahrer wurde leicht verletzt

Mudau.Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag nach Angaben der Polizei bei einem Unfall. Im Einmündungsbereich der Steinbacher Straße in die Rumpfener Straße wurde der 14-jährige Radfahrer von einem schwarzen Pkw am Hinterrad touchiert, so die Polizei. Der 14-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Das schwarze Auto entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Nach Angaben des Jugendlichen hat ein junger Mann in einem weißen Sportwagen den Unfall gesehen und danach versucht den schwarzen Pkw einzuholen. Dieser Zeuge soll sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020