Mudau.Klaus Mill war Polizist mit Leib und Seele, wie seine vielseitigen Interessen, seine Leidenschaft für Sport und sein ungebrochenes Verantwortungsbewusstsein auch an seinem 70. Geburtstag, den er im Kreise seiner Familie am Montag, 26. Oktober, feiert, deutlich machen.

Geboren wurde er am 26. Oktober 1950 in Heidelberg. Aufgewachsen ist er in Heidelberg und Schloßau und seit 1973 wohnt er in Mudau. Nach der Schule ging er im Alter von 17 Jahren zur Polizei und landete nach vielen Stationen 1981 im Polizeirevier Buchen. Hier hatte er viele verschiedene leitenden Funktionen inne, unter anderem war er sechs Jahre stellvertretender und zwei Jahre Revierleiter.

Schon während seiner Berufszeit war seine Freizeit von vielen sportlichen Aktivitäten, darunter zahlreiche Marathonläufe und Triathlon-Wettkämpfe sowie Schwimmen. Heute liegt der Fokus auf Fahrradfahren, unter anderem mit regelmäßigen Ausfahrten mit der Mudauer E-Bikegruppe. Und am Sonntag sieht man Klaus Mill regelmäßig auf dem Schloßauer Fußballplatz.

Zusammen mit Ehefrau Gisela, mit der er fast auf 50 Ehejahre blicken kann, ist er stolz auf zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Gemeinsam genießt das Paar seit vielen Jahren zahlreiche Kulturreisen in die ganze Welt. Doch damit nicht genug hat der umtriebige Rentner sich bereits vor zehn Jahren im Hinblick auf den Unruhestand sehr aktiv im Geopark weitergebildet, um als Geopark-Vorort-Begleiter Führungen auf die Wildenburg zu leiten, Wanderungen mit Patienten der Fachklinik Waldleiningen durchzuführen oder etwa Segway-Touren verantwortlich zu managen und mit Führungen am Odenwaldlimes zu begeistern. Als finanziell, aber auch organisatorisch förderndes Mitglied hilft er dem FC Schloßau und dem TSV Buchen.

Den sicher zahlreichen Glückwünschen zum heutigen Ehrentag schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. L.M.

