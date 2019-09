Plastikteil fliegt auf Windschutzscheibe

Mudau.Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Mittwoch auf einer Landesstraße bei Mudau.

Der 25-jährige Fahrer eines Sprinters befuhr die L 523 von der Einmündung B 27 in Richtung Langenelz. Auf der Hälfte der Strecke sah der Fahrer plötzlich ein orangefarbenes Teil auf sich zu fliegen, welches kurz darauf auf seiner Windschutzscheibe einschlug. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro. Eventuell könnte dieses Teil von der Ladefläche eines Lkw gefallen sein. Während des Vorfalls fuhr hinter dem Sprinter ein roter Pkw und dahinter zwei Motorradfahrer. Diese oder andere Zeugen sollten sich unter Telefon 06281/9040 an die Polizei wenden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.09.2019