Petrus öffnete nur selten seine Schleusen

Mudau.Die Wetterkapriolen am Wochenende hatten den Organisatoren des elften Mudauer Weihnachtsmarktes um Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Ortsvorsteher Walter Thier und Marktleiter Christoph Müller im Vorfeld einiges Kopfzerbrechen beschert. Doch bei der Eröffnung hatte Petrus die Wasserschleusen geschlossen und bis zum Schließen des Marktgeschehens nur ganz selten und äußerst behutsam geöffnet. So konnten die Schulchöre aus Mudau und Schloßau unter der Leitung von Markus Wellm und Alexandra Fadler eine ganze Reihe bekannter Weihnachtslieder lauthals schmettern und die Flötengruppe bewies mit einigen schönen Melodien ihr Können unter Stabführung von Doris Hering. Diese Eröffnungspräsentation begeisterten nicht nur die Marktorganisatoren, sondern vor allem Bischof Nikolaus (Harald Grimm), der die Kinderstimmen lobte und mit Geschenken nicht geizte. Bürgermeister Rippberger und Ortsvorsteher Thier stellten den kleinen, aber sehr feinen und stimmungsvollen Weihnachtsmarkt im Umfeld des Alten Rathauses vor und lobten nicht nur das vielfältige Angebot für „Bauch, Beine, Po“ in Form von Plätzchen, Stollen, Pommes, Crêpes und vielem mehr, sondern verwiesen auch auf die Stände mit Gestricktem und anderen Handarbeiten, Schmuck, Büchern von der Bürgerstiftung, Spielsachen vom Pfadfinderbund, wunderschönen Dekoartikeln aus Holz, diversen handgearbeiteten Krippen, Imkereiprodukten, Accessoires und nicht zu vergessen Glühwein und Kinderpunsch. Den musikalischen Rahmen gestalteten nach den jüngsten Bürgern in ebenso hervorragender Weise Sängerin Silvia, das Odenwälder Parforcehorn-Ensemble, die „Drei von der Tanke“ sowie der Musikverein Mudau. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019