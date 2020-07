Mudau.Kostenlos verteilte Broschüren landen normalerweise überwiegend in der Blauen Tonne. Eine große Ausnahme war da schon die erste Mudauer Öffnungszeiten-Broschüre, die wohl in jedem Haushalt griffbereit lag. Schließlich kann oder will nicht jeder zur Klärung der Ladenöffnung nach dem Smartphone oder dem Laptop greifen.

Das war unter anderem der Anreiz für den BDS Mudau unter Vorsitz von Theresa Matz-Ritter und in Kooperation mit dem örtlichen Heimat- und Verkehrsverein, dem Demografiekreis sowie der Gemeindeverwaltung, sich bereits im Herbst 2019 um eine aktualisierte Version zu bemühen, die eigentlich im Frühjahr diesen Jahres erscheinen sollte.

Aktualisierung erforderlich

Die Corona-Pandemie hatten dies verhindert und aufgrund einiger notwendigen Ladenschließungen war eine weitere Aktualisierung durch Scheiwein Mediengestaltung erforderlich.

In der Broschüre sind nun unter dem Slogan „Wir haben länger auf als manche glauben“ nicht nur alle Öffnungszeiten und Kontaktdaten sämtlicher Mudauer Geschäfte, Restaurants, Betriebe, Dienstleister, Banken, Apotheke, Arzt- und Physiotherapiepraxen aufgeführt, sondern auch die der BDS-Mitgliedsbetriebe kompakt gesammelt. So wurde beispielsweise vermerkt, dass zu den Kernöffnungszeiten von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr die meisten Gewerbebetriebe und Dienstleister in der Gemeinde geöffnet haben.

Erste Exemplare übergeben

Theresa Matz-Ritter übergab nun das erste Exemplar der neuen Öffnungszeiten-Broschüre an Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und die engsten Mitstreiter Hans Slama, Klemens Scheuermann und Willi Müller vom HVV/Demografiekreis sowie an ihren Stellvertreter Marco Scheiwein. Sie betonte dabei: „Da nun die Geschäfte nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen, möchten wir den Neustart mit dieser Broschüre unterstützen und als Bund der Selbstständigen den ortsansässigen Geschäften beistehen.“

Verteilt wird die Broschüre in der Gemeinde Mudau und den Ortsteilen mit dem nächsten Amtsblatt. Auch alle Haushalte in den angrenzenden Ortschaften Laudenberg, Preunschen und Hesselbach erhalten diese. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020