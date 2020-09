Oliver Lichti holt sich den Titel

Mudau.Auf spannende Clubmeisterschaften kann der Golfclub Mudau zurückblicken. Wie Geschäftsführer Martin Brand mitteilte, kämpften insgesamt 47 Teilnehmer unter guten Wetter- und Platzbedingungen und trotz der Corona-Pandemie um die jeweiligen Clubmeistertitel.

Die Herren mussten dabei über drei Runden, die Damen, Seniorinnen und Senioren über zwei Runden und die Jugend über einmal 18 Loch im gegenseitigen Wettbewerb ihr Können beweisen.

Spannung bis zum Schluss

Während es im Kampf um die Clubmeistertitel bei den Damen und Seniorinnen jeweils klare Entscheidungen gab, Kornelia Noe souverän bei den Seniorinnen und Smiljana Schieder bei den Damen, ging es bei den Herren und Senioren spannender zu. Hier fiel die endgültige Entscheidung jeweils erst am Finaltag am letzten Loch.

Bertold Zimmermann musste bei den Senioren seine Leistung vom Vortag nochmals abrufen, denn der Zweitplatzierte Peter Trumpfheller blieb ihm dicht auf den Fersen und erst mit dem Putt auf Grün 18 und letztlich einem Schlag Vorsprung, war ihm damit der Clubmeistertitel, sein Erster, nicht mehr zu nehmen.

Bei den Herren sah, aufgrund der konstantesten Leistung, Vorjahressieger Martin Pagel eigentlich bereits wie der sichere Sieger aus. Aber sein Mannschaftskollege Oliver Lichti legte am Finaltag auf den letzten sieben Löchern nochmals zu und holte insgesamt sechs Schläge auf. Mit diesem Gleichstand ging es dann auf die letzte Bahn, auf der die Entscheidung fallen musste. Hier kam es dann vor etlichen Mitgliedern, die sich traditionell an Grün 18 eingefunden hatten, um die Final-Flights anzufeuern, zur Überraschung: Oliver Lichti setzte seine Aufholjagd fort und nahm seinem Konkurrenten nochmals einen Schlag ab und wurde so erstmals zum Clubmeister der Herren 2020 gekürt. Als besonderes „Schmankerl“ der Clubmeisterschaften war auch in diesem Jahr wieder das „Come together“ im Anschluss an die letzte Runde am Sonntag. An Bahn 18 ließen alle Teilnehmer und Zuschauer das Turnier schon etwas Revue passieren und gratulierten den Siegern zu ihren Titeln.

Siegerehrung

Bei der Siegerehrung überreichten Sportwart Florian Stuhl und Sven Stier die Präsente an die Clubmeister und dankte den Organisatoren. Das sind die Platzierungen:

Seniorinnen: 1. Kornelia Noe, 2. Petra Felzmann, 3. Gisela Weber.

Damen: 1. Smiljana Schieder, 2. Sibylle Brauch, 3. Veronika Knapp.

Senioren: 1. Bertold Zimmermann, 2. Peter Trumpfheller, 3. Hans Egenberger.

Herren: 1. Oliver Lichti, 2. Martin Pagel, 3. Klaus Arzberger.

Jugend: 1. Lennox Schäfer, 2. Melvin Schäfer, 3. Fabio Pagel.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.09.2020