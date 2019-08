Mit Tanja Schneider und Hella Kizmann stehen erstmals in Schloßau zwei Damen an der Spitze des Ortschafsrates. Ihr gemeinsames Ziel: den Zusammenhalt im Ort weiter stärken.

Schloßau. Sie stehen für beispielhafte kommunalpolitische Frauenpower und sind ein tolles Team: die neue Ortsvorsteherin von Schloßau, Tanja Schneider, und ihre Stellvertreterin Hella Kizmann. Als erstes weibliches Ortsführungsduo im Mudauer Odenwald ist es den beiden vor allem wichtig, die besondere Lebensqualität des Ortsteils zu erhalten und den guten Zusammenhalt der Schloßauer weiter zu stärken.

Die 42-jährige Schneider und gebürtige Schloßauerin ist als Landschaftsgärtnerin voll berufstätig, Mutter von zwei Kindern (elf und 13 Jahre) und bereits seit zehn Jahren im Ortschaftsrat. Davon war sie die vergangenen fünf Jahre als Stellvertreterin des bisherigen Ortsvorstehers Herbert Münkel im Einsatz. „Nur meckern bringt doch nichts. Mir war es schon immer wichtig, selbst etwas zu tun und mich einzubringen“, erzählt Schneider.

Schule und Kindergarten im Fokus

Und genau das hat sie an den verschiedensten Stellen getan. Im Elternbeirat an der Schule, im Ortschaftsrat, in ihrem Beruf, ehrenamtlich an so manchem schönen örtlichen Fleckchen oder als Maikranzbinderin. Durch ihre Kinder ist sie sensibilisiert für die Infrastruktur in Schloßau in Sachen Kindergarten oder Schule, die nach ihrer Meinung auf jeden Fall in der bewährten Qualität erhalten bleiben sollen.

Diese Meinung teilt im gleichen Maße ihre 57-jährige Stellvertreterin Hella Kizmann, deren perfektes Schriftdeutsch auffällt und sie als „Zugezogene“ outet. Dem Odenwald ist sie durch ihren Ehemann verbunden und Schloßau liebt sie, seit es das Paar vor 13 Jahren aus Heidelberg kommend als Heimat entdeckt hat. Auf ihren Spaziergängen mit dem Hund hat sie die Menschen in vielen Gesprächen kennengelernt, aber auch sie agiert gerne selbst und hat sich nach den ersten acht Jahren als treue und überaus interessierte Besucherin der Ortschaftsratssitzungen selbst für den Ortschaftsrat beworben, dem sie nun auch schon in zweiter Legislaturperiode angehört.

Diskussionen um die Plantagen

Ganz allgemein liegt auch Kizmann der Ort und seine Menschen am Herzen, weshalb sie sich eben einbringt, wo es geht. Ihre besondere Passion gehört neben dem „Strouhbischel-Theater“ vor allem dem Natur- und Umweltschutz. Dazu steht sie voll und ganz, was im Gremium häufiger für Diskussionen beim Thema Christbaumplantagen sorgt. Schneider und Kizmann sind sich bewusst, dass ihre neuen Ehrenämter viel Freizeit kosten werden, aber sie hatten in Herbert Münkel ein echtes und gutes Vorbild. Nun hoffen die Beiden, dass die Schloßauer zu ihnen ebenso viel Vertrauen haben wie zu ihrem Vorgänger in diesem Amt.

