Nikolaus erfreute Jung und Alt

Mudau.Der Nikolaus war am Sonntag in Mudau unterwegs und hat Kindern und deren Eltern eine kleine Freude bereitet. „Manche haben aus dem Fenster ziemlich ungläubig, aber lächelnd herausgewunken und durften eine Mandarine vom Nikolausstab ,abernten’“, verriet Wolfgang Hauk den FN und fügte hinzu: „Andere Kinder kamen mit ihren Eltern vor die Türe und bekamen Leckereien.“

Auf sein Tun aufmerksam gemacht hat der Nikolaus durch eine an seinem festlich beleuchteten Ziehwagen angebrachte Glocke. „Ein tolles Event bei Abenddämmerung, Nebel und vor allem in einer sozial abgeschotteten Zeit ohne Weihnachtsmärkte und sonstigem Weihnachtsflair“, so Hauk, der lobte: „Der Nikolaus hat gut an.“ Bild: Hauk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020