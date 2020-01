Neue Masten verbessern das Mobilfunknetz

Der Ausbau des Mobilfunknetzes, ein neues Konzept für die Ruftaxis, der Energieverbrauch der kreiseigenen Liegenschaften und Straßensanierungen: In der Ausschusssitzung gab es viel zu tun.

Mudau. Mit dem Ruftaxi-Verkehr und der Mobilfunkentwicklung im Landkreis hat sich der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr des Kreistags am Montag im Mudauer Rathaus befasst. Außerdem informierte die Verwaltung über den Erhalt von Kreisstraßen.

Standorte für Funkmasten

Mit der Verbesserung der Netzabdeckung im Mobilfunk geht es nach Angaben der Landkreisverwaltung voran. So strebt das Unternehmen „American Tower Company“ (ATC) an, an vier Standorten bei Schweinberg, Vollmersdorf, Gerichtstetten und Rumpfen Funkturmmasten mit einer Höhe von rund 40 Meter zu errichten. Auf diesen könnten Mobilfunkbetreiber gegen Pacht Sendestationen einrichten. Die Deutsche Telekom plant zwei Funk-Standorte bei Aglasterhausen und Helmstadt, die Firma Deutsche Funkturm in Muckental und Binau und Vodafone in Zwingenberg.

„Das Ruftaxi wird gut angenommen“, stellte Landrat Dr. Achim Brötel fest und verwies auf steigende Nutzerzahlen. Dies belegte Hartmut Jaißle von der Nahverkehrsberatung Südwest aus Lenningen, welche die aktuelle Situation analysierte und ein neues Konzept vorstellte. Demnach verfügt der Neckar-Odenwald-Kreis derzeit über 23 Ruftaxilinien. 35 Prozent der angebotenen Fahrten würden abgerufen. Durchschnittlich würden zwei Personen pro Fahrt transportiert. Insgesamt hätten 23 000 Fahrgäste ein Ruftaxi innerhalb eines Jahres genutzt. Das entspricht 63 Fahrgästen pro Tag. Jaißle bewertete das System als überdurchschnittlich erfolgreich. Fahrgäste bezahlen im Durchschnitt etwas mehr als einen Euro pro Fahrt. Das Ruftaxi-Angebot insgesamt kostet jährlich 256 000 Euro.

Bessere Anbindung an Nahverkehr

Mit der neuen Konzeption soll es verbessert und günstiger werden. Sofern kein öffentlicher Personennahverkehr fährt, sollen Ruftaxis im Zwei-Stunden-Takt unterwegs sein. Montags bis freitags sollen die Taxis zwischen 20 und 24 Uhr, samstags zwischen 18 und 24 sowie sonn- und feiertags zwischen 8 und 22 Uhr fahren. Dabei sei es möglich, die Anzahl der bereitgestellten Fahrzeuge zu verringern und das System dennoch besser an die Regio-Linien des ÖPNV anzubinden. Die Länge der Ruftaxilinien werde auf eine Fahrtdauer von 30 bis 45 Minuten erhöht. Die Fahrzeuge legten die Rundkurse in beiden Richtungen zurück. „Wir versuchen, Ruftaxi und ÖPNV häufiger und besser zu vernetzen“, sagte Jaißle. Das Konzept sieht vor, wenig nachgefragte Linien zu schließen und einen neuen Knotenpunkt in Mudau einzurichten. Nach den Worten von Jaißle ergeben sich für die Fahrgäste dadurch folgende Vorteile: mehr Fahrmöglichkeiten, bessere Anbindung an Regio-Linien und größerer Einzugsbereich der Ruftaxis. Er betonte, dass auch im neuen Konzept die Linien Seckach-Buchen-Walldürn-Hardheim, Mosbach-Elztal-Seckach-Osterburken und Waldbrunn-Eberbach erhalten blieben.

Finanzierung soll geändert werden

Nach den Worten von Landrat Brötel will der Landkreis die Finanzierung für das Ruftaxi-System ändern. Bisher zahlen der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) 45 Prozent, die Städte und Gemeinden 38,5 Prozent und der Neckar-Odenwald-Kreis 16,5 Prozent der Kosten. Der Landrat strebt an, dass sich Landkreis und Städte und Gemeinden ihren Kostenanteil zur Hälfte teilen.

Auf Antrag der Grünen informierte die Landkreisverwaltung über den Energieverbrauch in ihren Liegenschaften. So sei es gelungen, innerhalb eines Jahres den Wärmeverbrauch um rund vier Prozent, den Stromverbrauch um rund sechs Prozent und den Wasserverbrauch um rund drei Prozent zu verringern. Der Gesamtenergieverbrauch sei im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 um 0,33 Prozent gestiegen, was mit einer größeren Anzahl an Liegenschaften zusammenhänge. Innerhalb von zehn Jahre habe man den Kohlendioxid-Ausstoß um mehr als ein Drittel reduzieren können.

Um die Klimabilanz an den kreiseigenen Gebäuden weiter zu verbessern, plant der Landkreis Sanierungen an folgenden Liegenschaften: Gebäude D der Zentralgewerbeschule Buchen, Gebäude in der Dr-Konrad-Adenauer-Straße 37 a und c in Buchen, Einbau eines Blockheizkraftwerks in die Heizzentrale für das Wärmenetz der Verwaltungsgebäude in Mosbach, neue Fenster und zusätzliche Dämmung im Verwaltungsgebäude 2 in Mosbach, energetische Sanierung der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach, Einbau eines Blockheizkraftwerks zur Ergänzung des Nahwärmenetzes der Verwaltungsgebäude in Buchen, energetische Fassadensanierung mit Fensteraustausch an der Frankenlandschule Walldürn und Neubau des Ganztagsgymnasiums Osterburken.

Außerdem informierte die Landkreisverwaltung die Ausschussmitglieder über sanierte Straßen im vergangenen sowie geplante Baumaßnahmen im laufenden Jahr. So wurden die K 3919 bei Hesselbach bis zur Kreisgrenze für 460 000 Euro, die K 3924 zwischen Limbach und Trienz für 400 000 Euro, die K 3906 bei Hirschlanden für 140 000 Euro, die K 3955 zwischen Oberkessach und Merchingen für 330 000 Euro, die K 3929 zwischen Schollbrunn und Weisbach für 240 000 Euro sowie die Ortsdurchfahrten Wagenschwend und Neusaß für jeweils 160 000 Euro saniert.

Über zwei Millionen Euro

Für das laufende Jahr plant die Kreisverwaltung Straßensanierungen im Gesamtwert von einer Million Euro, und zwar zwischen Zimmern und Schlierstadt, von Rütschdorf bis zur Kreisgrenze und zwischen Dallau und Katzental.

Außerdem investiert der Kreis mehr als 1,1 Millionen Euro in die Sanierung von Brücken, und zwar 555 000 Euro in die ehemalige Bahnbrücke in Walldürn, 250 000 Euro in die Morrebrücke in Buchen und 337 000 Euro in die Erlenbachbrücke in Erlenbach.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.01.2020