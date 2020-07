Nachwuchsgolfer hatten Spaß

Mudau.Mit dem ersten Abschlag startete der Golfclub Mudau auf dem vereinseigenen Platz seine Turnierreihe für Nachwuchsgolfer. Ermöglicht wird diese Veranstaltungsserie durch das Autohaus Gramling, Mercedes-Händler aus Mosbach.

In jedem Flight, so werden die Spielgruppen beim Golfen genannt, sah man freudige Gesichter und hörte viel Gelächter wie vom Veranstalter erhofft. Denn neben dem sportlichen Aspekt, wollte man auch Spaß und Freude vermitteln. „Alle hatten Riesenspaß“, so Jugendleiter Moritz Auer in seinem Resümee.

Nachdem alle Teilnehmer mit Getränken versorgt waren, gab es nach dem Start gleich einen Sonderpreis zu gewinnen. Dieser ging an Lennox Schäfer, der mit seinem Schlag dem Jugend-Maskottchen des GC Mudau „Magnus Armin Kapell“ am nächsten kam. Den Sonderpreis auf der sechsten Bahn sicherte sich Fabio Pagel.

Nachdem alle Bälle eingelocht und die Karten ausgewertet waren, begann die mit Spannung erwartete Siegerehrung. Erfreulich sei, so Moritz Auer, dass man aufgrund der Unterstützung durch das Autohaus Gramling jedem Teilnehmer einen Preis überreichen konnte und somit jeder ein Gewinner war.

Den ersten Platz in der Brutto-Wertung sicherte sich Elias Brauch, der auf neun Löchern sieben Bruttopunkte erspielte. In der Netto-Wertung siegte Lennox Schäfer mit 24 Nettopunkten.

Wer Interesse daran hat, das Golfen kennenzulernen, kann sich per Mail unter in-fo@golfclub-mudau.de unverbindlich beim GC Mudau melden. Zum Reinschnuppern findet am Sonntag, 26. Juli, ein Turnier statt, an dem Neulinge teilnehmen können. Die Löcher werden jeweils mit mit einem erfahrenen Paten gespielt. hof

